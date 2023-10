¿No que puro Tem Infierno? Integrantes de 'LCDLFM' planean gira y dejan fuera a Sergio Mayer

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Casa de los Famosos México fue el gran acierto de Televisa en este 2023, pues gracias a la polémica que generaron los concursantes conquistaron a la audiencia, quienes esperan ansiosos una segunda edición y es tal el furor que alcanzaron que la mayoría de los que pasaron por sus filas siguen exprimiendo la popularidad que alcanzaron con nuevos proyectos.

Sin duda, lo que más llamó la atención fue el famoso 'Team Infierno', conformado por: Apio Quijano, Emilio Osorio, Sergio Mayer, Poncho de Nigris, Nicola Porcella y Wendy Guevara, quienes cada semana divertían con sus atrevidos retos e irreverente personalidad, además de que lograron forjar una gran amistad que trascendió fuera de la pantalla.

No obstante, a pesar de que se juraron lealtad eterna, al parecer Sergio Mayer ya no encaja tan bien con ellos ahora que están fuera, pues los tres finalistas del proyecto decidieron unirse para realizar una gira por diferentes puntos de la República Mexicana y apapachar a su público, pero al creador de Solo Para Mujeres lo echaron de sus planes.

Fue en su paso por la alfombra amarilla de los premios Eliot, donde Poncho de Nigris desfiló y después del éxito que tuvieron al presentarse en Monterrey, confesó que tienen planes de armar una pequeña gira en la que se presentarían únicamente ellos tres, pues asegura que tienen mucha química y cotorreo, por lo que quieren seguir trabajando juntos y más adelante darán los detalles de sus presentaciones.

'Team Infierno' | Imagen Televisa

En otro tema, el regiomontano defendió a la chica de 'Las Perdidas' de quienes aseguran que ya perdió el piso, pues cree que está haciendo bien las cosas, aunque la ve perdidamente enamorada del peruano, así que no descarta que puedan tener un romance: "Wendy está bien enamorada de Nicola, ya vio que se puso duro con las fans y de Novio de México, por eso anda atrás de él y se lo quiere c…ger, pero no sé si va a acceder. Sinceramente creo que ellos dos van a acabar de novios", aseveró.

Para rematar, le cuestionaron por Sergio Mayer y recordó que al final de La Casa de los Famosos México tuvieron algunos roces, pero eso no quita la amistad que tienen de años, por lo que se niega a hablar mal de él al menos de que él arremetiera en su contra, dejando en evidencia que aunque no están tan unidos como antes no tienen ningún problema, por lo que cabe la posibilidad de que más adelante lo inviten para algún proyecto.

Fuente: Tribuna