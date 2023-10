"Pensé que iba a morir": Natanael Cano sufre aparatosa caída en plena Feria de Metepec

Ciudad de México.- Natanal Cano sigue triunfando con su gira 'Tumbados Tour', aunque en su reciente presentación en la Feria de Metepec, Estado de México, el pionero de los corridos tumbados tuvo un percance que lo llevó a besar el suelo y afortunadamente todo quedó en una divertida anécdota de sus presentaciones desastrosas.

En redes sociales se viralizó un video en el que se puede ver la intensidad que estaba poniendo el intérprete de Cuerno Azulado, pues se encontraba bailando a ritmo de uno de sus éxitos; sin embargo, no calculó las dimensiones del escenario y se le terminó el piso, por lo que al estilo Juan Gabriel cayó de espadas por algunos metros, situación que preocupó a los asistentes que quedaron en shock al verlo.

Nata le dio la espalda al público mientras se contoneaba al ritmos de La Lokorna en el Recinto Ferial de Metepec, lo cual impidió que se percatara que había llegado al fin de la tarima, por lo que perdió el equilibrio y terminó en el suelo con algunos golpes, pero en ningún momento soltó el micrófono como el profesional que es, razón por la que muchos lo reconocieron.

Tal como era de esperarse la escena causó terror a los fans, quienes lanzaron gritos mientras el staff se apresuró para brindarle auxilio al sonorense, quien logró volverse a poner de pie y con todo el dolor del azotón que dio siguió hasta que terminó el show, pero no pudo evitar la sorpresa que le dio haber vivido tan bochornoso momento.

Así fue la caída de Natanael Cano en Metepec | Captura de pantalla

A la ver…, nunca me había pasado eso. Yo pensé que me iba a morir, a la ver... Oh, my good, soy un p…che chango", comentó el cantante de regional para su público una vez que estaba dispuesto a continuar el concierto.