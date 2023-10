Poncho de Nigris asegura que Isis Serrath "no está a su nivel" y vuelve a negarla

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Poncho de Nigris sigue causando polémica por las declaraciones que ha dado a partir de que Isis Serrath aseguró que podría poner a temblar su relación, por lo que de patán no lo bajan en redes sociales ya que además de negar a la influencer no para de insultarla en aras de demostrar que no hubo ningún tipo de infidelidad con ella y que ha respetado su matrimonio.

Todo este chisme se desató a partir de que él se refirió a ella de manera despectiva dentro del show de Televisa, lo cual prendió a la modelo que se dijo decepcionada de la forma en que se expresó de ella, así como de que hubiera negado que se conocen ya que lo estaba apoyando en redes sociales por su participación, así que advirtió que podría mostrar pruebas de que claramente se conocían, pero que por respeto a Marcela Mistral no las mostraría, dejando entrever que pudo haberla intentado conquistar.

Aunque la exparticipante de Enamorándonos ya exhibió capturas de conversaciones con el regiomontano, así como videos en los que se aprecian conviviendo, De Nigris insiste en que ni la topa, pues ni de su círculo social y cree que lo único que quería era destruir su matrimonio, así como colgarse de su fama y de la popularidad que obtuvo tras formar parte del 'Team Infierno'.

Isis Serrath habría tenido algo con Poncho de Nigris | Imagen especial

Fue durante su paso por la alfombra amarilla de los Premios Eliot Award, donde Poncho no pudo ocultar su desagrado al volver a ser cuestionado acerca de la polémica que causó Serrath, por lo que no tuvo reparo al insultarla: "¿Qué te puedo decir? La neta es que me molesta que me involucren con ese tipo de personas, porque no están a mi nivel, no puedo hablar de una persona que ni siquiera está a mi nivel", aseveró.

Serrath no sólo no es del nivel del integrante del 'Team Infierno', asegura que tampoco es su tipo y le indigna que le den importancia: "Me molesta que ella logró su objetivo de que hablaran de ella", comentó evidentemente molesto ya que le parece muy bajo que alguien busque llamar la atención intentando destruir una relación.

Es muy bajo querer destruir un matrimonio, es lo peorcito, porque ni hay pruebas. Si quiere que saque las pruebas que dice que tiene. Muy corriente, es de gente corriente".

Por lo anterior, Poncho de Nigris reta a Isis Serrath a que si tiene pruebas de que infiel las muestre, pues no le parece justo dañar la imagen de alguien con chismes, mientras que su esposa Marcela Mistral asegura que a pesar de lo que la también actriz pueda decir, siempre le dará su respaldo a su marido y afirma que todo está bien entre ellos.

Fuente: Tribuna