¿Por borracha? Aseguran que ejecutivos de Televisa 'castigaron' y vetaron a Galilea Montijo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante los últimos días el nombre de Galilea Montijo ha estado en todos los medios de comunicación debido a que ha sido involucrada en fuertes escándalos que tienen qué ver con presuntos asuntos de brujería y sus supuestos nexos con el narco. Debido a la dura situación de imagen que atraviesa, ahora ha surgido el rumor de que los ejecutivos de Televisa decidieron imponer un fuerte castigo y veto en su contra.

La semana pasada la empresa de San Ángel organizó su Up Front para 2024, evento en el que se reúnen los más grandes talentos de la televisora y marcas, agencias de publicidad y patrocinadores para saber qué proyectos y programas vienen para los próximos meses. Y de forma sorpresiva, Gali no llegó a la gala que fue amenizada por Katy Perry, por lo que aseguró que había visto el show de la estadounidense mediante redes sociales porque no fue convocada.

Y aunque parecía que todo se trataba de una broma, comunicadores como Hugo Alexander Maldonado señalan que hay un poco de verdad en las palabras de Montijo: "No fue requerida en el evento privado... Galilea dijo que ella lo había tenido qué disfrutar desde su casa", dijo Maldonado en TikTok, recordando que la presentadora de 50 años señaló que probablemente no la invitaron al Up Front porque "sirvieron mucha agua de jamaica" y ella supuestamente alguna vez llegó pasada de copas a trabajar.

Sumado a los comentarios de Hugo Alexander, ahora los conductores de Chisme no Like aseguraron que la realidad es que sí hay una orden para que Galilea no participe en este tipo de eventos, pues los patrocinadores del canal se cansaron de sus escándalos: "Según lo que nos dicen, los patrocinadores están pidiendo que no la lleven a sus eventos", dijo Elisa Beristain. Mientras que Javier Ceriani recordó que la tapatía fue eliminada de proyectos como Teletón y ¿Quién es la máscara?.

No la quieren, la están repudiando", insistió Elisa.

Asimismo, en el programa de YouTube transmitieron una entrevista en la que Galilea cuenta porqué no fue, pero dicen que sus argumentos son una mentira: "No estuve, ando chambeando, es un evento bien importante, nunca había fallado pero esta vez sí me la perdí, de haber sabido que estaría Katy Perry, cancelo todo". Tras escuchar esta versión, Beristain volvió a señalar que la conductora de Hoy sí fue castigada por los altos mandos.

Esta señora ya está empezando a pagar (los escándalos)... No quieren que anuncien sus productos, así como lo escuchen", expresó Elisa.

Televisa tiene que tomar una decisión drástica sobre el futuro de Galilea", añadió el argentino.

Fuente: Tribuna