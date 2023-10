"Qué poca": Tras drama con Ana María, Jorge Carbajal acusa a Maxine Woodside de ladrona

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de su tan intenso drama con la famosa y reconocida presentadora de TV, Ana María Alvarado, la famosa locutora de radio, Maxine Woodside, recientemente se ha visto en vuelta en otro fuerte escándalo y le han dicho que tiene muy "poca vergüenza", debido a que recientemente el famoso presentador, Jorge Carbajal, a través de sus redes sociales la acusó de ladrona.

Como se recordara, el pasado martes 31 de enero, Alvarado sorprendió a miles al revelar que Woodside la había despedido de Todo Para La Mujer, en donde trabajó por más de 30 años sin ningún tipo de ausencia más allá de sus vacaciones correspondientes y por cuestiones de salud severos, tras lo que se desató una guerra de dimes y diretes, pues la locutora afirmó que no la había despedido y comenzaron a destapar irregularidades, además de historias pasadas con el mismo caso de Alvarado.

Por este motivo, la presentadora de Imagen TV tomo la postura de interponer una denuncia formal con las autoridades correspondientes del trabajo, señalando que ella no quería problemas y solamente estaba exigiendo el finiquito que le correspondía por las más de tres décadas que estuvo en el programa de radio y como no podían llegar a un acuerdo solas, por eso buscó esta intervención de terceras personas para evitar problemas más grandes.

Y aunque actualmente el tema ha quedado de lado y la denominada 'Reina de la Radio' está retomando naturalmente su trabajo ante los micrófonos sin algún tipo de drama, ahora, las cosas han dado otro giro inesperado y una vez más ha regresado al centro del escándalo, en el cual podría estar otra temporada y podría enfrentarse a una segunda demanda dentro de este 2023, a causa de Carbajal.

Esto debido a que el presentador antes mencionado a través de su cuenta de X compartió un tuit en el que Maxine presenta una noticia sobre el tema legal entre el famoso cantante nacionalizado mexicano, Luis Miguel, y su expareja, la guapa y querida actriz de novelas, Aracely Arámbula, asegurando que ya le habría pagado la pensión alimenticia de los dos hijos que procrearon en su relación sentimental y la acusa de robar la nota y no darle crédito.

Ante esto, Jorge expresó que ella tenía "¡Poca vergüenza! #LaReinadelaRadio y su 'profesional' equipo, se roba nuestra nota y no da crédito... Lo peor de todo es que ni teniendo los documentos enfrente, dan bien la información... Para eso me gustabas". Hasta el momento Woodside se ha mantenido al margen de la situación y no se ha pronunciado al respecto, pero se espera que pronto responda a esto.

