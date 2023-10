Sacan del clóset a Daniel Bisogno; filtran VIDEO de su novio en el hospital y da noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante los últimos días el famoso presentador Daniel Bisogno se ha apoderado de la atención de toda la prensa debido a que se rumoró que estaba grave de salud e incluso se mencionó que estaba debatiéndose entre la vida y la muerte. Sumado a esta situación, ahora los conductores del programa Chisme no Like compartieron una entrevista con el supuesto novio de 'El Muñe', un joven conocido en redes sociales como Julio Ayala.

En días pasados periodistas como María Luisa Valdés Doria sacaron a la luz que el presentador del programa Ventaneando se encontraba en terapia intensiva y que estaba reportado como delicado debido a que entró en un choque séptico, lo cuál él negó y dijo que solamente había ido al hospital para que lo operaran de la vesícula. Esta misma versión fue confirmada en una transmisión del vespertino liderado por Pati Chapoy.

Desde que salió a la luz esta noticia, reporteros de Chisme no Like montaron una guardia a las afueras del hospital donde presuntamente está Daniel y recientemente filtraron un video en el que aparece el supuesto novio del famoso, quien fue identificado como Julio Ayala, quien es un creador de contenido originario de Venezuela. "Lo repito no puedo hablar, tengo que irme", dijo ante las primeras interrogantes de la prensa.

Acto seguido, el reportero que trabaja para Elisa Beristain y Javier Ceriani le preguntó al influencer que si era verdad que Daniel había sufrido una "fisura anal", pero él respondió sonriendo: "No sé". Después el entrevistador le preguntó a Ayala que si estaba apoyando a su pareja demostrándole su amor y solamente dijo: "No puedo hablar, no lo sé". Sin embargo, la pregunta más incómoda fue cuando le preguntaron al venezolano que si desde cuándo era pareja de Bisogno.

Creo que son preguntas que no se hacen".

El comunicador de Chisme no Like le dijo a Ayala que querían que él mismo confirmara que pasaba con Daniel porque otros periodistas estaban desinformando y él respondió: "La gente habla mierda y es normal, es mejor que hablen lo que quieran hablar, total, él siempre está bien, él está bien". Y sobre si fue verdad que el conductor sufrió un choque séptico, el venezolano dijo: "No sé, no puedo hablar, tengo que irme de verdad".

Ayala tampoco quiso responder qué día saldría Bisogno del hospital y solamente comentó: "Sé que está bien y que lo dejen en paz", además de que resaltó que "siempre" lo iba a estar apoyando. Finalmente, el supuesto novio de 'El Muñe' señaló que el único deseo del famoso era estar en paz: "Está súper bien, quiere que lo dejen de joder, está súper bien y ya, me tengo que ir en serio", finalizó el influencer.

Fuente: Tribuna y YouTube Chisme No Like