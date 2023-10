Tras destruir a Gabriel Soto, mamá de Geraldine Bazán se opone a romance con Giovanni Medina

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde que la actriz mexicana Geraldine Bazán anunció su divorcio de Gabriel Soto, su madre Rosalba Ortiz no ha dejado de opinar acerca de los romances y pretendientes que ha tenido, además de que en varias ocasiones ha arremetido en contra del padre de sus nietas. Como era de esperarse, ahora la conocida abogada decidió hablar sobre el supuesto amorío que tiene la estrella mexicana con Giovanni Medina.

Como se sabe, el exesposo de Ninel Conde y la reconocida intérprete de 40 años han despertado rumores de tener una relación sentimental pues los han captado juntos en diversos eventos y hasta yéndose de vacaciones juntos con sus respectivos hijos. Pero a decir de la mamá de Geraldine, entre ella y el político mexicano no hay nada más que una amistad.

Recientemente la prensa captó a doña Rosalba saliendo de un evento público y aquí le cuestionaron sobre si ella aprobaba a Medina como yerno y si estaba feliz con la relación que tenía su hija: "Nada, nada qué ver, no no (no me gusta para yerno)". Los reporteros le dijeron que era toda una realidad que ellos estaban juntos pues los habrían captado besándose en un avión: "Mi hija siempre viaja con sus niñas a todos lados, nunca las suelta, eso es mentira, ven qué chismosos".

Y cuando le preguntaron si Giovanni le parecía buena influencia para sus nietas Elissa Marie y Alexa Miranda luego de sus antecedentes con Ninel, Ortiz dijo tajante que entre ellos solo hay una amistad: "No, ya les dije, nada qué ver, no es que sea buena influencia, son papás que van a la misma escuela". Inmediatamente después, los entrevistadores le dijeron a la mamá de Geraldine que Giovanni era una persona muy atenta y consentidora, por lo cual por ello su hija 'cayó a sus pies'.

No, no lo conozco, no sé cómo es ni sé su vida, ella no acepta nada de nadie, siempre ha tenido para comprar sus cosas", mencionó contundente.

Sin embargo, la prensa continuó insistiendo en que Medina no tiene muy buena fama pues sus exparejas no hablan muy bien de él: "No es asunto de mi familia, no tengo conocimiento de esas historias". Y cuando le dijeron que el supuesto novio de Bazán podría ser el segundo padre de sus nietas, ella respondió: "Qué filosos son, durísimos, es mentira, mentira, no tiene nada qué ver, padre solamente tiene uno".

Doña Rosalba también fue cuestionada sobre si aprobaba al ex de 'La Bombón Asesino' para que saliera con su hija: "Le tiene que gustar a ella, a mí no, yo para nada (soy suegra metiche), hago mis sacrilegues comentarios, ella es la que decide". Y cuando le volvieron a decir que ellos sí se besaron durante un vuelo, la abogada mencionó que no existe ninguna prueba de ello: "Eso es mentira, los teléfonos están a la mano, ya tuvieran pruebas, pregúntenle a mi hija, ella es la que decide si tiene una compañía, una amistad, una pareja".

