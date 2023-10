Britney Spears rompe el silencio y explica su gusto por compartir fotos sin ropa en Instagram

Comparta este artículo

Estados Unidos. - La icónica estrella del pop, Britney Spears, ha revelado en su próximo libro de memorias, The Woman In Me, por qué comparte fotos de sí misma sin ropa o en vestidos atrevidos en su cuenta de Instagram. Spears, quien ha estado bajo el escrutinio público desde sus primeros días en The Mickey Mouse Club en la década de 1990, ha sido conocida por publicar fotos audaces en sus redes sociales en los últimos años.

En su libro, la cantante explica: "Sé que mucha gente no entiende por qué me encanta tomarme fotos desn*da o con vestidos nuevos. Pero creo que si hubieran sido fotografiados por otras personas miles de veces, empujados y posados para la aprobación de otras personas, entenderían que obtengo mucha alegría posando de la manera en que me siento se*xy y tomando mi propia foto".

Foto: Instagram

Este sincero relato de Spears viene después de haber sido criticada en el pasado por compartir fotos en t*pless o completamente des*uda, lo que llevó a problemas con su ex, Kevin Federline, y sus dos hijos.

La estrella del pop también revela que reactivó su cuenta de Instagram un día después de desactivarla, compartiendo un video de sí misma luciendo un vestido blanco. En el video, Britney escribió: "¡CLÁSICO!! Hice este vestido, ¡no es mentira! ¡Se rompió en la parte de atrás cuando empecé a disparar, POR SUPUESTO! He esperado tres años para ponérmelo... No tengo idea de por qué ??? HMMMM".

Britney Spears ha estado en el centro de la atención recientemente debido a extractos de su próximo libro de memorias en los que confesó haber engañado a Justin Timberlake con su coreógrafo Wade Robson y haber tenido un aborto a los 19 años porque Timberlake "no estaba listo para ser padre".

La cantante abordó la controversia en una nota que compartió en Instagram antes de desactivar su cuenta, declarando que su libro se centra en su pasado y que está decidida a seguir adelante y vivir su vida de manera positiva.

Spears escribió: "La mayor parte del libro es de hace 20 años. He seguido adelante y es un hermoso borrón y cuenta nueva de aquí en adelante. Estoy aquí para establecerlo así por el resto de mi vida".

Fuente: Tribuna