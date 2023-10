Director de 'Crossroads' de Britney Spears habla de una posible secuela y derechos de streaming

Comparta este artículo

Estados Unidos.- En una nueva entrevista, el director de la película Crossroads protagonizada por Britney Spears, Tamra Davis, ha hablado sobre la posibilidad de una secuela de esta comedia dramática de 2002 y la eventual disponibilidad de streaming de la película. La noticia llega en un momento en el que Crossroads se relanza en cines como parte de la promoción del libro de memorias de Britney Spears, The Woman in Me.

Britney Spears escribe en su libro acerca de su experiencia en Crossroads y cómo no disfrutó de la "actuación de método" que involucró. En sus palabras, Spears describe vivir como "mitad uno mismo y mitad personaje ficticio" como un desastre, y esperaba no volver a acercarse nunca más a ese tipo de riesgo laboral.

A pesar de su experiencia en la película, fue la misma Britney quien sugirió que Crossroads se relanzara coincidiendo con el lanzamiento de su libro de memorias. Según el director Tamra Davis, Sony se acercó a ella para volver a lanzar la película debido a la solicitud de Britney. La llamada de Britney hizo posible que la película estuviera disponible nuevamente.

Una vez que termine su breve regreso a los cines, se espera que Crossroads esté disponible en plataformas de streaming en un futuro cercano. Tamra Davis anticipa un lanzamiento en streaming después de su breve paso por los cines. Mencionó que están trabajando en conseguir un acuerdo de streaming y que actualmente están lidiando con ofertas para hacerlo posible.

La película Crossroads fue escrita por Shonda Rhimes, quien más tarde se convirtió en una figura prominente en la industria del entretenimiento con éxitos como Grey's Anatomy. Aunque Shonda Rhimes tiene una agenda ocupada con múltiples proyectos en su compañía Shondaland, Tamra Davis reveló que Rhimes tenía "una idea" para una posible secuela de Crossroads. Además, el equipo de Britney Spears está involucrado en las conversaciones sobre esta posible continuación.

Tamra Davis mencionó que está trabajando con el productor Van Toffler, quien ha estado hablando con Britney sobre la secuela, junto con su representante. Aunque es poco probable que Britney quiera actuar tanto, existe un interés en explorar la idea de una secuela, y Shonda Rhimes ha compartido una propuesta para esta continuación. Si la secuela llegara a concretarse, se espera que Shonda Rhimes tenga un papel importante en el proyecto, dado su talento en la creación de personajes femeninos y su impacto en la industria.

A pesar de las críticas iniciales de la película Crossroads cuando se estrenó, ha desarrollado un fuerte seguimiento entre los fanáticos de Britney Spears. La película se proyectará en casi 900 salas de cine en todo el país el 23 y 25 de octubre, brindando a los seguidores la oportunidad de disfrutarla en la pantalla grande. Estas proyecciones se realizan en paralelo al lanzamiento del explosivo libro de memorias de Britney Spears, The Woman in Me, que promete revelaciones impactantes.

La noticia de una posible secuela y la futura disponibilidad de streaming de Crossroads seguramente emocionará a los seguidores de Britney Spears y mantendrá viva la conversación en torno a esta película que ha dejado una huella duradera en la cultura pop.

Fuente: Tribuna