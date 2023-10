Ella es Patricia Milian, la mujer que habría sido la amante de Juan de Dios Pantoja

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Juan de Dios Pantoja se encuentra en el centro de la polémica debido a una infidelidad, rumor que comenzó a crecer desde el pasado viernes 20 de octubre, cuando comenzaron a circular imágenes donde se le aprecia acostado junto a una mujer que no era Kimberly Loaiza, lo que evidentemente escandalizó a la opinión pública y se le fueron en contra.

Debido a la intensidad de los fandoms, algunos usuarios se dieron a la tarea de analizar el material y no había duda de que se trataba del influencer, pues aunque el rostro no se ve muy claro su el tatuaje que tiene en el pecho en honor a su hija Kima, así que decidieron escarbar para dar con la identidad de la mujer que habría sido la tercera en discordia en la relación de los 'Jukilop'.

¿Quién es la amante de Juan de Dios Pantoja?

Por ahora no hay mucha información acerca de esta mujer, pero algunos tiktokers especializados en farándula aseguran que se trata de Patricia Milian, quien se dice reside en Miami, Estados Unidos y habría estado en compañía del cantante en las últimas 48 horas, pero este podría no haber sido el único encuentro que tienen.

Trasciende que Patricia habría conocido a JD Pantoja en un gimnasio en el que ambos asistían como clientes y que habría ocultado sus redes sociales por todo el escándalo que se generó tras su infidelidad que podría acabar con el matrimonio de las estrellas de Internet, pues aunque muchos creían que se trataba de una estrategia publicitaria, ambos han afirmado que pasan por esta lamentable situación.

Juan de Dios Pantoja confirma que no respeto su relación

Debido a que surgieron muchos rumores de que todo era un montaje para llamar la atención, Juan saltó molesto en redes sociales a confirmar que falló a su relación, por lo que ahora se hará cargo de las consecuencias, aunque advirtió que mostraría algunas pruebas: "Perdónenme si los decepcione, me deje llevar. Ahora solo me toca asumir las consecuencias de mis actos, el tiempo no lo puedo regresar", escribió.

Por su parte, Kim se mostró devastada y ha estado inactiva en sus cuentas oficiales, pues pidió comprensión por la situación que enfrenta y señaló que se tomará un espacio fuera de redes sociales, aunque afirmó estar decepcionada por lo que ocurrió, lo cual considera fue echar a la basura todo lo que habían construido, así que posiblemente se unan a la lista de divorcios de este 2023.

Fuente: Tribuna