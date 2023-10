¡Hay boda! Daniela Luján presume con anillo en mano que se encuentra comprometida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Daniela Luján acaba dejó en shock a sus miles de seguidores, pues compartió que se encuentra más enamorada que nunca y pronto llegará al altar con una boda de ensueño, razón por la que no ha parado de recibir felicitaciones por esta nueva etapa que está por iniciar, pero aunque fue hace un mes cuando le entregaron el anillo de compromiso, todavía no tiene nada concreto de lo que será su enlace nupcial.

Sí ando enamorada y feliz. Sí habrá boda, si es que algún día logramos planearla. No se está posponiendo, es que llevo un mes comprometida. Intentamos hacer planes, pero con esto (gira musical) no podemos planear nada", contó.

Aunque no quiso ahondar en detalles acerca de su evento, la actriz indicó que le gustaría que fuera algo muy íntimo en el que únicamente familiares y personas allegadas acudieran, algo sencillo y para nada extravagante: "Me gustaría que fuera una boda relajada, muy relajada. Sí de amigos y de gente que queramos y nos quiera como pareja, que esté chido. Pero no queremos que a uno le den el menú con un plato y al otro, no queremos esas cosas, más relajada, más a gusto", indicó.

Daniela Luján y su prometido Mario Alberto Monrroy | Imagen especial

La famosa no ha podido enfocarse en sus planes de pareja, debido a que los últimos meses ha estado llena de trabajo, pues además de que conduce Envinadas con sus amigas Jessica Segura y Mariana Botas, también decidió consentir a su público al unirse a los 2000’s x Siempre, donde canta algunos de los temas de las telenovelas infantiles en las que participó y con las que marcó toda una época.

Recordemos que fue la protagonista de El Diario de Daniela, pero también tuvo una participación destacada en Cómplices al Rescate, donde dio vida a las gemelas 'Mariana' y 'Silvana', quienes al principio eran interpretadas por Belinda, pero tras su renuncia ella entró a tomar la batuta, logrando que el público pusiera la mirada en su talento.

Aunque en variadas ocasiones, Daniela Luján ha confesado que fue una época difícil para ella y que cantar no era lo que más le gustaba por el miedo que esto le genera, decidió enfrentar sus miedos y se ha presentado junto a sus contemporáneos en imponentes recintos con llenos totales, además de que próximamente llegarán hasta la Arena Ciudad de México, algo que pocos artistas consiguen.

La realidad es que la exestrella infantil tenía miedo de regresar a los escenarios después de tantos años, razón por la que dijo sería únicamente una participación especial en algunos conciertos, pero gracias al caluroso apoyo que ha recibido de parte de sus fans, ahora esta como parte del elenco oficial de este nostálgico proyecto.

Fuente: Tribuna