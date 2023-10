Integrante del Team Infierno asegura que Wendy Guevara y Nicola Porcella acabarán de novios

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los finalistas de La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara, y Nicola Porcella siguen aprovechando la popularidad que alcanzaron, pues se ganaron el cariño del público gracias a su carisma y han tenido algunas presentaciones con las que han tenido gran éxito, por lo que siguen teniendo contacto.

Debido a la gran química que han mostrado, algunos de sus seguidores quieren saber más su vida y mantienen las esperanzas de que puedan tener un romance, a pesar de que han mencionado que únicamente tienen una buena amistad, pero ahora es Poncho de Nigris el que asegura podrían terminar teniendo una relación amorosa.

Fue en una reciente entrevista, donde el regiomontano declaró que la líder de 'Las Perdidas' ahora es la que está atrás del peruano, pues ahora que terminaron las grabaciones ya se dio cuenta que tiene mucho éxito con las mujeres: "Sí Wendy está bien enamorada de Nicola, ella vio que Nicola se puso duro con las fans y ya anda ahí de novio de México y galán, entonces ahora Wendy anda atrás de Nicola", dijo el intérprete de La Cobra.

Pero eso no es todo, pues bromeó diciendo que la rubia estaría en búsqueda de tener intimidad con el modelo, por lo que le pidió que no accediera, pues ya se habría aguantado tres meses de hacerlo mientras se encontraban en el programa: "La verdad es que no sé si Nicola vaya acceder, por ahí me dijo Nicola que sí, le mando un saludo a mi amigo Nicola, ya sabes que te quiero compadre no caigas en eso, no caigas ya la libraste tres meses, aguanta", comentó el esposo de Marcela Mistral.

Wendy Guevara y Nicola Porcella | Imagen especial

Poncho de Nigris aseguró que ha visto señales que lo hacen pensar que van a terminar como pareja: "Pero lo veo enamorado, sinceramente ellos dos van a terminar siendo novios", aseguró entre risas el famoso que adelantó que después del éxito que tuvieron al presentarse juntos en Monterrey tendrán una pequeña gira en la que sólo ellos tres participarán.

Nicola Porcella y Wendy Guevara volverán a trabajar juntos, pues formarán parte de la nueva producción de Juan Osorio El Amor No Tiene Receta, donde se presume que tendrán un romance que seguirá alimentando los deseos de los 'Wencola' que disfrutan verlos juntos, así que seguramente seguirán dando de qué hablar acerca de su 'shippeo', así como de sus próximos proyectos ya que ahora todos los quieren tener en sus filas.

