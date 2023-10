Jason Momoa y Patrick Wilson se unen en la nueva imagen de 'Aquaman and the Lost Kingdom'

Comparta este artículo

Estados Unidos.- La anticipación está en su punto máximo mientras se acerca el estreno de Aquaman and the Lost Kingdom, la próxima entrega del universo cinematográfico de DC (DCEU). La película, dirigida por James Wan, promete emociones y una nueva aventura submarina que tiene a los fanáticos de Aquaman entusiasmados. Recientemente, Empire Magazine reveló una nueva imagen de la película que muestra a Jason Momoa y Patrick Wilson en un momento intrigante.

En la imagen, vemos a Momoa, quien interpreta a Arthur Curry, Aquaman, y a Wilson, quien regresa como Orm, también conocido como Ocean Master. Ambos personajes parecen estar inmersos en una conversación crucial. Arthur lleva una sonrisa juguetona en su rostro, mientras Orm le dirige una mirada seria, lo que sugiere un momento cargado de tensión. Esta imagen nos deja con ganas de saber más sobre la trama y cómo se desarrollará la relación entre estos dos medio hermanos.

James Wan, el director de la película, compartió su visión para esta secuela en una entrevista. Wan mencionó que su enfoque era diferente al de la primera película. Mientras que la primera entrega tenía elementos de comedia romántica de acción y aventura, Aquaman and the Lost Kingdom se enfoca en la comedia entre los personajes principales, especialmente entre los dos hermanos interpretados por Momoa y Wilson. Wan citó influencias como Tango & Cash y comparó la dinámica entre los personajes con la de Will Smith y Tommy Lee Jones en Men in Black.

Esta nueva dirección promete darle a la película un tono distintivo y un enfoque único dentro del DCEU. Los fanáticos pueden esperar una mezcla de humor, acción y, por supuesto, impresionantes secuencias bajo el agua mientras Aquaman y Ocean Master se embarcan en una nueva aventura juntos.

Crédito: WB

Con el enfoque de esta secuela en la relación entre los hermanos, se espera que la química entre Jason Momoa y Patrick Wilson sea una parte fundamental de la película. Los dos actores han demostrado su talento en las entregas anteriores, y su dinámica en pantalla promete ser uno de los aspectos destacados de "Aquaman and the Lost Kingdom".

La película llega en un momento en el que los fanáticos del DCEU están ansiosos por nuevas entregas. Películas como The Flash, Black Adam y Shazam! Fury of the Gods no lograron impresionar a la audiencia de la misma manera que las entregas anteriores. Esto ha aumentado las expectativas en torno a Aquaman 2, ya que los fanáticos esperan que la película ofrezca una experiencia emocionante y única en el universo de DC.

Además de Momoa y Wilson, Aquaman and the Lost Kingdom cuenta con un elenco impresionante que incluye a Yahya Abdul-Mateen II como David Kane, también conocido como Black Manta. Además, varios miembros del elenco original regresan, como Nicole Kidman en el papel de Atlanna, Dolph Lundgren como Nereus, Randall Park como el Dr. Stephen Shin y Temuera Morrison como Tom Curry, el padre de Arthur.

La película también introduce nuevos personajes interpretados por talentosos actores. Vincent Regan asume el papel de Atlan, Jani Zhao interpreta a Stingray e Indya Moore da vida a Karshon. Además, Pilou Asbæk se une al elenco en un papel aún no revelado, agregando un elemento de misterio a la película.

Fuente: Puro Show