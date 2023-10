Juan de Dios Pantoja ofrece disculpa a Kimberly Loaiza por infiel, pero condena su carrera

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso y reconocido cantante, Juan de Dios Pantoja, recientemente a través de sus redes sociales acaba de volver a pronunciarse con respecto a la polémica, por la cual acaba de ofrecer su disculpa a la reconocida influencer y también querida cantante, Kimberly Loaiza, pero al mismo tiempo condenó la carrera musical de la que aún es su esposa y la madre de sus dos hijos.

Como se sabe, la mañana del pasado sábado 21 de octubre se hizo viral en redes sociales como X, anteriormente conocido como Twitter, el momento en el que el reconocido cantante se encuentra en una habitación de hotel al lado de una mujer, identificada como Patricia Milian. Ante esto ha recibido una serie de ataques y 'hate' en redes, especialmente después de que Loaiza señaló que estaba decepcionada y no molesta.

Ahora, tras tantos mensajes de odio en su contra y recibir una critica tras otra, afirmando que no merecía a Kim, el antiguo integrante del 'Jupilop', señaló a través de sus redes sociales que: "Yo ya reconocí mi error por aquí pero quien merece mis explicaciones y mis disculpas es Kim. Yo puedo ser todo lo peor pero jamás le tiraría a la mujer de mi vida, la amo y la amare hasta mi ultimo día en esta tierra".

De la misma manera, afirmó que le duele demasiado: "Es obvio tengo que seguir con mi vida, aunque en el fondo se que viviré arrepentido hasta el día de mi muerte. Se que ningún perdón será suficiente para reparar el daño que le he hecho a Kim y eso me duele más de lo que creen", agregando un: "Perdónenme si los decepcione, me deje llevar. Ahora solo me toca asumir las consecuencias de mis actos, el tiempo no lo puedo regresar pero si puedo ser mejor en el presente y eso haré".

Pero eso no fue todo, pues Leo, el hombre que los representaba a ambos, aparentemente tomaría partido por Kimberly y lo habría dejado, por lo que tachó de ser un traidor, declarando: "Que decepción siento por el Leo. Tanto que decía ser leal y en la primera oportunidad me dio la espalda. Ahora resulta que ya no me puede manejar, no lo necesito para nada pero pensé que era profesional ya vi que no".

Para concluir con su disculpa a la intérprete de Devoto, dejó en claro que sin él, la carrera musical y en las redes sociales, declarando que: "A ver que hacen sin mi con la carrera de Kim (Esto no es contra ella es contra Leo que sabe que yo he hecho los mejores movimientos de su carrera)".

