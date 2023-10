Justin Timberlake habría roto de esta manera con Britney Spears: Así lo reveló su ex director de video

Comparta este artículo

Estados Unidos. - El mundo del entretenimiento ha sido testigo de uno de los romances más icónicos y mediáticos de la música pop en los años 90: la relación entre Justin Timberlake y Britney Spears. Sin embargo, su historia de amor llegó a su fin de una manera inesperada y fría, según revelaciones recientes de Chris Applebaum, el ex director de video de Timberlake.

Chris, reconocido por su trabajo con artistas como Rihanna, Miley Cyrus y Demi Lovato, compartió detalles sobre el momento en que Timberlake rompió con Spears. Según Applebaum, él estaba trabajando en el set de un video musical con Britney cuando ella recibió un mensaje de texto de Justin que decía simplemente: "Se acabó".

El incidente tuvo lugar durante el rodaje del video musical de Overprotected (Darkchild Remix), en un extenuante día de grabación de 24 horas. Chris Applebaum compartió una foto de ese día en abril de 2022, recordando la historia detrás de la instantánea, que revela la ruptura de la pareja.

Según Applebaum, tras recibir el mensaje, Britney se refugió en su remolque, donde él la encontró. El mensaje de Justin dejaba claro que su relación había terminado. Britney le mostró el teléfono a Chris y le dijo: "No puedo creerlo. Míralo. Esto sucedió".

Chris Applebaum relató cómo la actitud de Britney cambió tras la ruptura. Le ofreció dos opciones: si no se sentía con fuerzas para continuar trabajando, lo entendía perfectamente, pero si quería demostrarle a Justin que cometía un gran error, podría terminar la grabación bajo la lluvia. Según Chris, Britney respondió con determinación: "¿Lo sabes? Buena idea. Voy a demostrarle que arruinó lo mejor que ha tenido en su vida".

Estas revelaciones se suman a la narrativa de Britney Spears, quien ha estado compartiendo detalles de su vida privada en su próximo libro de memorias, titulado The Woman In Me, que saldrá a la venta el 24 de octubre. En este libro, Britney expresa sus sentimientos sobre el final de su relación con Justin Timberlake, comentando que ella estaba pasando por un difícil momento mientras él disfrutaba de su éxito en Hollywood.

La relación de Britney y Justin terminó en 2002, y se especulaba que la ruptura se debió a una supuesta aventura de Britney con el coreógrafo australiano Wade Robson. Años después, Justin lanzó la exitosa canción Cry Me a River, que incluye letras que sugieren haber sido engañado.

Por su parte, Wade Robson, tras su relación con Britney, permaneció en gran medida fuera del foco mediático hasta que apareció en el documental Leaving Neverland en 2019, en el que detalló presuntos abusos que sufrió cuando era niño por parte de Michael Jackson.

Fuente: Tribuna