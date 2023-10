Kimberly Loaiza se retira de las redes sociales tras infidelidad de Juan de Dios Pantoja

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Kimberly Loaiza se encuentra en medio de un gran drama familiar gracias a la infidelidad de Juan de Dios Pantoja, quien fue exhibido en redes sociales en una cama junto a otra mujer, la cual se presume podría tratarse de la guapa modelo Patricia Milian, a quien habría conocido en el gimnasio, aunque esto todavía no se ha confirmado del todo.

Lo grave de la situación es que no es la primera vez que el influencer se ve envuelto en una polémica de este tipo, pues en 2020 se difundieron algunos clips en los que se le veía pasándola bien con otras chicas, así que muchos pensaban que sería el fin de 'Jukilop', pero decidieron esperar a que se apaciguara el escándalo y seguir unidos, aunque eso le costó una lluvia de críticas a Kim.

Ahora no fue algo muy diferente, pues se filtraron fotografías en las que se le ve dormido junto a una chica, por lo que de inmediato lo hicieron tendencia y se le fueron encima con una ola de críticas por haberle pintado los cuernos a su mujer, pero pasaron horas de total hermetismo alrededor de lo que estaba ocurriendo, hasta que Loaiza utilizó su cuenta de X para señalar que se sentía decepcionada.

Después apareció un video en el que presuntamente Juan va a buscar a Kim a su casa, quien ya tenía su puerta perfectamente asegurada y a punta de gritos le indica que no piensa hablar ni abrir, además de que le advierte que lo exhibiría en Internet, lo cual levantó mucha suspicacia entre algunos internautas que creen que todo es un show armado para hacerse publicidad, aunque ambos lo han negado.

Juan de Dios saltó a decir que este domingo 22 de octubre ya tenía programado un lanzamiento musical, pero que nada tiene que ver con la situación que enfrenta, misma de la que dijo aceptará las consecuencias y que mostrará evidencias para defenderse, mientras que Loaiza se mostró devastada ya que considera que todo lo que habían construido lo echó a la basura.

Debido a que se volvió muy mediática la infidelidad de la que fue víctima, la también cantante se despidió de sus miles de seguidores, pues quiere tomarse un espacio para asimilar lo que está viviendo y se mantendrá lejos de Internet: "Me alejaré un poco de las redes sociales, no me siento muy bien, pero sé que estaré mejor. No se preocupen, espero que me entiendan. Los amo".

A pesar de todo, Juan de Dios Pantoja ha preferido mantenerse activo e incluso ha subido algunas fotografías a Instagram, lo cual le ha traído críticas, pero asegura que es la única forma que tiene de distraerse en estos momentos: "Claro que me duele y me siento arrepentido, que suba fotos no significa que no me importe, solo que si me enfoco en la polémica me voy a hundir de depresión".

Fuente: Tribuna