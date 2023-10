Maya Nazor reacciona a la imagen de Santa Fe Klan que revela el rostro de su hijo, ¿enojada?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Maya Nazor estuvo en medio de la polémica gracias a una entrevista que ofreció Santa Fe Klan a Yordi Rosado, donde habló de la relación que tiene con su hijo Luka, la cual indicó que no es como le gustaría debido a que el trabajo no le permite disfrutarlo como quisiera, además de que la influencer le pondría obstáculos para convivir con él, por lo que solo lo haría cuando le dan chance.

Esto provocó una ola de críticas contra la rubia, pues además de llamarla interesada por haberse embarazado del famoso, aprovecharon las redes para exigirle que respete los derechos de su hijo y de Ángel Jair Quezada Jasso como padre, por lo que ella exhibió que no era tan bueno como creían, pues siempre interpondría otras cosas antes que su pequeño y el 'hate' ahora se fue contra el rapero.

Para hacer frente a quienes lo acusaron de mal padre, el originario de Guanajuato, publicó un mensaje a su hijo en el que indicó que la gente siempre va a opinar de temas que no le corresponden, pero quiere que siempre tenga claro que tanto él como Nazor siempre han querido lo mejor para él y que no debe dudar en que todos sus esfuerzos son para sacarlo adelante.

No obstante, lo que causó polémica fue que en su publicación colocó una fotografía en la que aparece posando junto al pequeño Luka, dejando expuesto su rostro, algo que nunca había pasado ya que Nazor había indicado que no quería hacerlo por privacidad del menor, por lo que se dijo que lo habría hecho para molestarla.

Santa Fe Klan y su hijo Luka | Instagram @santa_fe_klan_473

Ante todo el revuelo que se generó, la estrella de Internet reaccionó al respecto y dijo en un reciente en vivo que no le molestó que el rapero mostrara a su hijo, aunque advierte que no es algo que van a hacer seguido: "No me molestó, pero obviamente es algo que no vamos a estar haciendo por un acuerdo mutuo que platicamos2.

Maya Nazor indicó que por ahora no hay problema, pues es tan pequeño su hijo que está cambiando constantemente sus rasgos físicos, pero aun así lo seguirá protegiendo y pidió respeto ante su decisión ya que es algo personal: "Si no quiero mostrar su cara déjenme en paz, porque es mi forma de proteger a mi hijo, cada papá tiene sus motivos, platicó la también modelo".

De este modo, la famosa dejo en evidencia que a pesar de todo siguen en un modo respetuoso y mantienen comunicación por el bienestar de su bebé, así que no será extraño que vuelvan a dejarse ver juntos en alguna fecha especial, tal como ocurrió en su cumpleaños, donde se volvieron a reunir.

Fuente: Tribuna