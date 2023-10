No tiene para comer: Tras pleito con Legarreta, exgalán de Televisa se declara en quiebra

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un controversial galán de las telenovelas, quien lleva años vetado de Televisa luego de un fuerte pleito con Andrea Legarreta, sorprendió a todos sus seguidores y fans debido a que acaba de declararse en quiebra y confesó que ni siquiera tiene para comer. Se trata del también conductor y político Alfredo Adame, quien lleva desde 2017 sin realizar un solo melodrama en el Canal de Las Estrellas.

Durante los 90's, el actor fue considerado como uno de los protagonistas más cotizados de la empresa de San Ángel, donde realizó melodramas como Yo no creo en los hombres, Retrato de familia y Más allá del puente, además de que formó parte del programa Hoy, siendo parte del elenco fundador. Sin embargo, en la actualidad fue borrado de la historia de este matutino debido al pleito que tiene con 'La Legarreta'.

Alfredo ha hecho fuertes comentarios en contra de la conductora, a quien incluso acusó de serle infiel a su esposo Erik Rubín, a quien llamó "unicornio", con un alto mando de la televisora. Mientras que a ella la tachó de ser "un cáncer" luego de anunciar su separación del cantante. Debido a estos insultos, se dice que Televisa optó por vetar al exesposo de Diana Golden, quien en la actualidad se mantiene vigente gracias a sus escándalos.

Adame tiene pleito con Andrea Legarreta

Y es que Adame también ha tenido pleitos con varias de sus exparejas, sus hijos menores y con los famosos Gustavo Adolfo infante, Carlos Trejo, Rey Grupero y Polo Morín. En días recientes, el histrión de 65 años anunció que debutaba como cantante con 'La canción del mame' y durante la presentación del tema realizó una fuerte declaración. Resulta que Alfredo se declaró en crisis económica y dijo que ni siquiera tiene para comer.

Yo estoy en la pobreza, estoy quebrado total y absolutamente, no tengo ni para tragar", mencionó ante las cámaras de Ernesto Buitrón.

Alfredo comentó que en la actualidad sigue enfrentando procesos legales pero resaltó que su defensa no cobra por sus honorarios: "Mis abogados no me cobran, como en otras cosas les pagué mucho dinero". Sin embargo, hace alrededor de seis meses el actor había asegurado que tenía suficiente dinero para vivir él y tres generaciones más: "Ni me estoy muriendo de hambre ni me estoy absolutamente nada, ahorita no tengo trabajo aquí en México, pero tengo suficiente dinero para tres generaciones vivir".

Por otro lado, Adame admitió que en las últimas semanas no había aparecido ante la prensa debido a que tomó un retiro espiritual debido a que tuvo una crisis de salud mental: "Me vino una cosa que se llama el burnout...es que te quemas por dentro el cerebro de tanta actividad, tanto trabajo, tantas cosas, tantos líos, a mí no me afecta todo eso pero al final de cuentas yo no caí en depresión", declaró el histrión.

Fuente: Tribuna