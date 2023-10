Secadora con mal olor: Conoce las causas más comunes y remedios caseros para eliminarlo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Últimamente has notado un olor extraño en la secadora que hace que tu ropa huela mal. ¿Huele a humedad? ¿Cuál puede ser la razón y cómo puedes deshacerte del hedor?

Las razones más importantes del olor desagradable de la secadora

Puede haber una serie de razones por las que tu secadora no produce un aroma de ropa limpio y fresco. Echemos un vistazo a algunas de las causas más comunes de olor desagradable a secadora.

1.- La pelusa acumulada es un problema

Tu secadora indica que el colador de pelusa debe limpiarse después de cada lavado, pero esto se pasa por alto fácilmente. Es posible que el mal olor provenga de un tamiz de pelusa obstruido. Las pelusas no están limpias porque están hechas de fibras sucias. Si la pantalla de pelusa está obstruda después de cada ciclo de secado, puede formarse moho.

2.- Deja la ropa húmeda en la secadora

Está perfectamente bien dejar la ropa en la secadora de vez en cuando, siempre que no esté mojada. Sin embargo, si olvidas tu ropa en la secadora durante unos días y luego descubres que no se ha secado por completo, esto puede dejar un olor desagradable tanto en la ropa como en la secadora. Para evitar que se forme moho en la ropa, debes asegurarte de que se seque completamente después de cada lavado. Lo mismo se aplica a la ropa húmeda: no la dejes en la lavadora durante más de 12 horas antes de secarla, de lo contrario puede formarse moho en ella.

3.- Lavadora sucia

Los olores de los objetos sucios que has limpiado en el pasado, los residuos de jabón y otros productos pueden depositarse en tu lavadora. Si limpias tu lavadora regularmente, puedes evitar que los olores desagradables pasen a su secadora.

La secadora huele a humedad: ¿Qué hacer?

Con la ayuda de estos remedios caseros y consejos, puedes limpiar tu secadora para que ella y tu ropa puedan oler fresco de nuevo.

1.- Blanqueador y vinagre contra el hedor

El blanqueador se puede utilizar para eliminar el moho y los olores. Ponte guantes de goma para no irritar tu piel con la solución de lejía que te quitará el olor a moho de la secadora. En un cubo, mezcla 120 ml de lejía con 4 l de agua tibia. A continuación, limpia el interior de la secadora con una toalla humedecida con la solución de lejía. También limpia el interior de la puerta de la secadora y luego deja la puerta abierta para que el aparato se seque de forma natural. El vinagre se puede utilizar para desodorizar el interior de la secadora. Por lo tanto, llena una botella de spray con vinagre blanco. Toma algunas toallas, deben extenderse sobre una superficie plana. Rocía el vinagre sobre las toallas hasta que estén húmedas, pero no goteen. Luego seca las toallas rociadas en la secadora para eliminar el olor a moho.

2.- Volver a limpiar el tamiz de pelusa

Si deseas deshacerte del hedor en tu secadora, comprueba el colador de pelusa. En primer lugar, retira toda la pelusa que puedas encontrar: para limpiar el colador de pelusa, puedes utilizar tu aspiradora o un cepillo especial. Luego llena el fregadero con agua y agrega unas gotas de detergente líquido. Remoja el tamiz en el agua jabonosa y luego frota con un cepillo con cerdas suaves para eliminar toda la pelusa. Antes de volver a usar el colador, enjuágalo bien debajo del grifo y déjalo secar bien al aire. Puede formarse más moho en un tamiz húmedo si lo vuelves a poner en la secadora.

