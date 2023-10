Tras 12 años en TV Azteca, un 'Destrampado' abandona a 'VLA' y él es su reemplazo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber estado por más de 12 años al aire en varios proyectos importantes de TV Azteca, el reconocido integrante de los 'Destrampados', Joss, recientemente impactó al abandonar Venga la Alegría: Fin de Semana de manera inesperada, motivo por lo que la producción presentó a su reemplazo en pleno programa en vivo, el cual dejó a todos completamente sorprendidos.

Como se recordara, el reconocido 'Wiwiriski', junto a su hermano eran celebres y tenían gran popularidad realizando bromas al público en la calle, por lo que en el 2011, ambos entraron al aire del famoso matutino del Ajusco, para tomar el lugar del reconocido y difunto presentador, Fernando del Solar, en un show de chistes después de que este se ausentara por salud, cuando luchaba en contra del cáncer.

Y aunque inicialmente su participación sería de manera temporal, alrededor de solo una semana, en lo que regresaba el presentador, estos fueron tan bien recibidos por el público que se quedaron con su propia sección, en la que principalmente realizan retos con los conductores o el público, cambiando ligeramente la dinámica después de que se desató la pandemia por el Covid-19.

Joss y Oskarin. Internet

Actualmente, además de tiener su propia sección con Oskarín dentro del programa, desde hace varios meses que su presencia ante las pantallas ha crecido exponencialmente, pues desde que en la versión de fin de semana sacaron la competencia de La Nota de Oro, Joss se encuentra siendo uno de los concursantes que más han sorprendido por su permanencia, la cual interrumpió en la última competencia.

Esto debido a que por cuestiones personales no pudo presentarse a la emisión de sábados y domingos, motivo por el cual lo reemplazaron con su propio hermano, Oskarín, el cual se presentó con toda la actitud con la caracterización de Pedro Sola y así cantar la canción de Mayonesa, en el cual obtuvo una mediana critica en la que no logró convencer del todo, pero divirtió tanto que obtuvo un plus.

Fuente: Tribuna del Yaqui