Tras 'agredir' a Kimberly Loaiza, Juan de Dios Pantoja se pronuncia sobre su infidelidad

Ciudad de México.- Después de que supuestamente haya agredido severamente a su esposa y madre de sus hijos, la reconocida cantante e influencer de las redes sociales, Kimberly Loaiza, el polémico cantante y también influencer, Juan de Dios Pantoja, acaba de emplear sus cuentas en redes sociales para lanzar un impactante mensaje en el que se acaba de pronunciar sobre su infidelidad que ha dado mucho de que hablar.

Como se sabe, la mañana del pasado sábado 21 de octubre se hizo viral en redes sociales como X, anteriormente conocido como Twitter, el momento en el que el reconocido cantante se encuentra en una habitación de hotel al lado de una mujer que no es Kimberly, su esposa y madre de sus dos hijos, sino con una supuesta modelo de redes sociales, siendo aparentemente otra muestra de que una vez más caería en infidelidades hacía la joven.

Tras este hecho, Loaiza expuso a través su cuenta de Instagram que había corrido a Juan de Dios de su hogar, junto a un video en el que este enfurecido aporrea la puerta de su casa una y otra vez mientras le grita que lo deje pasar que es su casa también y que quiere hablar, mientras ella le pide que se largue, y aunque en ningún momento la amenaza, los gritos enojado y los golpes que hacen que se sacuda toda la puerta, fue tachado como un actor de agresión en contra de la cantante.

Ahora, después de que se desatara tal polémica y Loaiza anunciara que va a estar ausente del público y que Juan de Dios siguiera compartiendo contenido en sus cuentas, recibiendo miles de criticas, como que no le importaba lo que hizo, este a través de sus historias compartió que dejaran de estar lanzando hate y que no inventaran cosas, pues en realidad él no estaba bien y solamente quería continuar su vida.

Por ese motivo es que compartió el contundente mensaje de que: "Claro que me duele y me siento arrepentido, que suba fotos no significa que no me importe, solo que su me enfoco solo en la polémica me voy a hundir en depresión. Tengo que seguir adelante y hacer mejor las cosas", señalando que solo buscaba avanzar en la vida, pero los seguidores siguen sin creerle y piensan que es un truco de publicidad.

De igual forma, con respecto a si maltrató o no a Loaiza por el video en redes, también quiso ´dejar en claro que no era así, expresando un: "Ya por favor no sean ridículos Kim no está en peligro ni que fuera delincuente, y tampoco me digan que tengo que hacer, no soy un niño para seguir sus ordenes".

Juan de Dios reacciona a separación de Kim. Instagram @juandediospantoja

Fuente: Tribuna del Yaqui