Tras recibir burlas, Manelyk González explota contra Leslie Gallardo y 'Acapulco Shock'

Ciudad de México.- Manelyk González se encuentra atravesando un momento complicado en su vida, pues después de haberse sometido a procedimientos estéticos en el rostro tuvo complicaciones y ahora se le ve hinchada una parte cerca del ojo, pues se le formó una calcificación que ahora tienen que extirparle, situación que la tiene sumamente afectada anímicamente.

La estrella de los realitys recibió una ola de críticas tras aparecer en el 'Fashion Week' de TikTok, donde desfiló junto a otras celebridades de Internet, pero algunos usuarios se figaron que su rostro lucía diferente, así que la tundieron por presuntamente abusar de los rellenos con la intención de ocultar los signos de la edad, así que no le quedó otra más que compartir lo que le sucedió.

Esto fue a raíz de que en Colombia me dijeron que me iban a hacer una hidratación y estaba completamente en contra del ácido hialurónico y yo exagere hace años que me transforme, la hidratación me tapo un ducto y se está haciendo una reacción alérgica que se calcificó", contó en un live.

Actualmente, Mane se encuentra visitando diferentes especialistas en aras de encontrar alguna solución a su problema, pues pudo tener un resultado más grave ya que un cirujano le indicó que tuvo suerte de no haber perdido la vista, por lo cerca que estaba la sustancia de la zona, así que sabe que es posible que le quede alguna marca por este mal procedimiento.

En medio de la montaña rusa de emociones que vive por esta situación, la llamada 'Pajarita' lanzó una reflexión a sus seguidores: "Les encanta vivir en una mentira, entre más filtro, con piel de muñeca sin expresión y una app que cambie todas tus facciones, les encanta. Neta dejen de forzar y pretender que nos veamos y actuemos como si fuéramos perfectas. Acepten sus defectos y virtudes", escribió.

Dicho mensaje lo compartió Gerardo Escareño con el actual casting de Acapulco Shore, lo cual generó polémica y Leslie Gallardo se carcajeo, pues considera que no es quién para hablar de ese modo, pues se ha hecho un sinfín de procedimientos para mejorar su aspecto físico y que se burlaran le dolió a Mane, pues quiso dar a entender que no se necesita vivir pendientes de la apariencia para estar bien.

Ahora resulta que se empiezan a burlar hablando de mí, me parece lo más bajo, lo más mier… y lo están diciendo personas que no son nadie e un programa que no funciona y que sin mí no son nadie", comentó molesta.

Para rematar, la exparticipante de Los 50 fue contundente al decir que le molesta que la sigan mencionando en el show que la catapultó a la fama: "Yo no sé cuántas veces tengo que decir basta, no hablen más de mí. Me molesta que saquen de contexto algo bueno, ¿tan vacías, buenas para nada y sin contenido son? Recuerdan el programa de 'Hasta en las Mejores Familias', pues es más fino que la ching…ra de Shock, es la cosa más naca y sin contenido. Déjenme en paz".

