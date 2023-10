Horóscopo de Mhoni Vidente HOY lunes 23 de octubre del 2023: Predicciones según cada signo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¡Inicia una nueva semana con el lunes 23 de octubre del 2023! Y Mhoni Vidente, la astróloga y tarotista más consultada por los famosos en México y América Latina, te dice cuál será la fortuna de tu signo zodiacal en el horóscopo de hoy. Aquí en las predicciones del día conocerás cuál será tu suerte en temas de amor, dinero, trabajo, salud y más. ¡Toma nota de los mensajes del Universo! Pero recuerda que tú eres el responsable de tu destino.

Horóscopo de hoy lunes 23 de octubre del 2023 por Mhoni Vidente

Aries

No desatienda a sus familiares pese a que tenga mucho trabajo; ellos no lo merecen y están dispuestos a ayudarlo a mejorar, querido Aries. Debería poner en orden sus cuentas bancarias; Mhoni Vidente no prevé buena fortuna en estos días.

Tauro

En el horóscopo de hoy, se señala que podría empezar un nuevo trabajo lleno de muchas aventuras. Recuerde que los inicios siempre son buenos para el desarrollo humano. Defiéndase ante la adversidad. Beber más agua le hará mucho bien.

Géminis

Verá con mucha claridad un problema familiar, el cual le había quitado el sueño. Recuerde que si un amigo comienza a alejarse, debe tener mucho sentido. Visión más positiva de la vida, eso ayudará mucho a salir adelante.

Cáncer

Organice su interior para afrontar con éxito los problemas que se presenten en su exterior, querido Cáncer. Su economía sufrirá cambios difíciles de controlar durante esta semana; ten mucho cuidado con cómo usas tus tarjetas de crédito.

Leo

Mhoni Vidente, en el horóscopo de hoy, le dice que será una persona con éxito y que podrá cambiar significativamente su posición laboral. Conviene que visite a un doctor para revisar su problema en la espalda, querido Leo.

Virgo

Su pareja lo necesita más que nunca, pues está pasando por una terrible racha emocional; ayúdele. Surgen problemas económicos a lo largo de este día, pero podrá solucionarlos poco a poco.

Libra

Ser ordenado este lunes 23 de octubre del 2023 le vendrá muy bien en el plano laboral, querido Libra. Tiene alergia pero esto no le impedirá hacer su vida con normalidad; no se deje vencer con pequeños problemas de salud.

Escorpio

Venus ejerce su influencia para que le llegue la pasión; aproveche la energía y entréguese a su pareja de la mejor manera. Llega más dinero de lo que esperaba; se puede permitir mucho goce en este lunes.

Sagitario

Tiene gran prestigio entre sus compañeros de trabajo y todo gracias a su forma de ser tan amigable. Su ritmo de vida le lleva a descuidar un poco su salud, pero podría mejorar pronto; así lo señala Mhoni Vidente en el horóscopo de hoy.

Capricornio

Pueden aparecer muchos problemas en esa nueva relación, querido Capricornio; tenga cuidado con cómo se expresa y habla de su pasado. Buenas miras económicas, atraviesa un momento muy seguro.

Acuario

En el trabajo, es vital que establezca prioridades, incluso durante su jornada. No dude en quedarse en casa si se encuentra mal, es otra forma en la que su cuerpo le habla y le dice que lo necesita.

Piscis

Querido Piscis, es posible que este día tenga un problema en el trabajo, pues alguien que lo estima se verá afectado por su crecimiento y podría traicionarlo. En temas de amor, alguien le traerá nuevas aventuras.

