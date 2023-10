Tras luchar contra la depresión, Alejandro Sanz llega a Sonora y estremece con este mensaje

Hermosillo, Sonora.- A finales del pasado mes de mayo, el querido cantante, Alejandro Sanz impactó a sus miles de seguidores después de reconocer que sufría una fuerte depresión. Tal fue el escándalo que generó que varios miembros de la industria de la farándula mexicana le enviaron mensajes de apoyo, entre ellos se puede mencionar a Ana Brenda Contreras, Mauricio Martínez, Pati Chapoy, entre muchos otros.

En su mensaje, el amigo de Shakira confesó abiertamente que se sentía "triste" y "cansado"; sin embargo, reconoció que ha estado trabajando duro para que este mal trago pase. En mensajes posteriores, el cantautor reveló que estaba recibiendo ayuda profesional y aseguró que, aunque le cuesta mucho trabajo realizar actividades relacionadas con su trabajo, había optado por continuar con su gira, Sanz en Vivo, ya que de esta manera se mantenía ocupado.

"No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual", reveló en la entonces Twitter.