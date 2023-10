Del escenario a prisión: Alejandro Sanz podría ir a la cárcel por una millonaria deuda

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todo parece indicar que muy pronto el famoso y muy reconocido cantante español, Alejandro Sanz, podría tener que bajarse del escenario e ir a prisión, debido a que recientemente se ha afirmados que las autoridades de su país lo buscan y querrían que cumpla una condena dentro de la cárcel, debido al lamentable incumplimiento en uno millonaria deuda que él mismo generó para un departamento en Estados Unidos.

Lamentablemente Sanz se encuentra en la mira de las autoridades en Madrid, debido a que un juzgado de aquella ciudad busca ejecutar una condena que se le impuso y se dio a conocer en junio pasado, la cual obliga al cantante a entregar 3 millones de euros (casi 58 millones de pesos) por incumplimiento del pago de un crédito que solicitó para comprar una propiedad en Sunset Lake, en los Estados Unidos.

De acuerdo con medios españoles, un tribunal en Miami solicitó el apoyo de las autoridades de Madrid con la intención de poder localizar al cantautor; sin embargo, no han tenido suerte para encontrarlo en alguno de los tres domicilios que dejó registrados durante el proceso legal. Ante esta situación, el Juzgado de Primera Instancia número 47 de Madrid declaró en rebeldía a Alkazul S.L., sociedad que es propiedad de Sanz, luego de no poder hallarlo para que salde su deuda.

Por su parte, el diario El Español reportó que si el intérprete de temas como Amiga Mía no realiza el pago que dicta la condena, se seguirán cumpliendo los plazos que fueron definidos en el juzgado de Miami, pasando a subastar los bienes del famoso. Pero no todo terminaría ahí, pues medios españoles también han afirmado que existe una posibilidad de que el cantante pudiera ir a la cárcel por no cumplir con sus obligaciones financieras.

En este sentido, según informó Univision, la Corte de Miami-Dade estipuló que Alejandro podría enfrentar hasta dos años de prisión por el cargo de insolvencia punible. Hasta el momento se desconoce los motivos por los que el cantante continúa ajeno a esta problemática, aunque sigue cumpliendo con los compromisos de su gira de conciertos del 2023, misma que lo llevará a presentarse este fin de semana en México, específicamente en Culiacán y León, los días 27 y 29 de octubre, respectivamente.

