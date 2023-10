El 'Team Infierno' tiene listo su propio programa, ¿cuándo se estrena?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras el éxito que obtuvo Televisa con La Casa de los Famosos México, la productora Rosa María Noguerón quiere seguir exprimiendo el fenómeno que causaron y por eso tiene todo listo para traer de regreso a la pantalla a los 'Diablitos' del 'Team Infierno', así que aquí te contamos todo lo que sabemos de esta nueva apuesta que promete causar revuelo

No hay duda que la alianza que forjaron los que habitaban el cuarto rojo, logró atrapar al público, quien se encargó a través de las votaciones de llevarlos prácticamente a todos hasta la gran final en la que se coronó Wendy Guevara, quien fue la más aclamada de la temporada por su sencillez y divertida personalidad, razón por la que los proyectos le llueven.

Por lo anterior, ahora Apio Quijano, Emilio Osorio, Sergio Mayer, Poncho de Nigris y Wendy Guevara, aceptaron reencontrarse y lo harán desde la plataforma de Vix, donde se transmitirá su show que llevará por nombre La Guarida del Infierno y será el próximo 17 de noviembre cuando se estrene, aunque por ahora se desconoce si habrá capítulos semanales o cómo lo estarán lanzando.

Esto ya se venía escuchando desde hace algunos meses, pues algunos de los involucrados ya habían revelado que esto podría suceder, pero ahora se sabe que presentarán entrevistas, sketch, números musicales e invitados especiales, por lo que se espera que logren acaparar la atención de los seguidores que alcanzaron gracias al reality de la televisora de San Ángel.

No obstante, Wendy ya advirtió que no es apto para personas sensibles, pues habrá dinámicas fuertes que seguramente darán mucho de qué hablar, por lo que pide a los fans que se limiten a disfrutar y no se ataquen con el contenido, pues todos se llevan de manera pesada y no quiere malinterpretaciones o escándalos en las redes sociales

Lo aclaro, soy bien pesadita porque conmigo son unos llevaditos. No vayan a victimizar a nadie, porque ninguno es una p…ta blanca paloma, no empiecen de frágiles de que los tratan mal, ni yo trato mal a nadie. Así nos llevamos y los que no vayan aguantar reata ni la mera vara no vean el chin…ado programa, porque acuérdense que nosotros nos llevamos fuerte y no es para personas sensibles", aseveró.

Se presume que esta es la razón por la que la líder de 'Las Perdidas' rechazó la telenovela de Juan Osorio, pues no iba a tener tiempo para grabar ambos proyectos, pero por ahora es toda la información que se tiene acerca de La Guarida del Infierno, pero te sugerimos seguirnos en nuestras redes sociales, donde estaremos compartiendo más contenido acerca del programa.

