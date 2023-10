Karol Sevilla se convierte en 'Lady Araña' tras ser multada: "La va a pagar tu abuela"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La estrella de Disney, Karol Sevilla se volvió tendencia en redes sociales hace unas horas, luego de que compartiera con sus seguidores que fue multada, situación que la tiene sumamente indignada porque asegura que no lo merecía, así que no dudó en dar su opinión y aseguró que no pagaría el castigo por que le resulta injusto lo que le hicieron.

Desde su cuenta de Instagram, la protagonista de Soy Luna exhibió su enojo porque la multaron, presuntamente por haber sobrepasado el tiempo del parquímetro, lo cual asegura no es verdad y dice tener pruebas, por lo que le mandó decir al que le colocó una de las famosas arañas que su abuela será la que pague esa multa, porque ella no está dispuesta a hacerlo.

La persona que me puso la araña, sabes quién va a pagar esa multa, tu abuela mijo, tu abuela, porque yo no la voy a pagar, ahí decía 01:58 y son 01:53, o sea se pasaron, tu mamá va pagar eso", comentó molesta.

Karol sabía el impacto que tendría su publicación, así que fiel a su estilo y con tiente de broma indicó que le importa poco que la nombren 'Lady Araña' por quejarse de lo que le sucedió: "Ya me vi en Twitter en tendencia como 'Lady Araña' pero no me interesa, no me importa, no voy a pagar no sé cuántos pesos por una araña, a mí no me vas a levantar falsos", comentó.

Además, la cantante indicó que también se encontraba bien estacionada, pero al parecer no es tan buena conductora ya que tenía otras multas, por lo que le aseguraron su vehículo y para liberárselo tuvo que pagar, por lo que aunque alegaba que no lo haría terminó haciéndolo ya que no había otra alternativa.

Ahue… tengo que pagar la multa, sí o sí, pero aparte si tengo otras multas tengo que pagar todas las multas para que me libren el coche, tengo que pagar, me atoraron durísimo, neta se me hace una injusticia porque estaba todo en ley, los horarios en ley y neta si está muy cab…n esto", comentó.

No obstante, la famosa aprovechó para hacer un llamado a la ciudadanía para no dejarse de injusticias, pues ella piensa levantar una denuncia por lo ocurrido: "No se dejen a toda las personas que les ha pasado no se dejen, no es solo pagar la multa y ya, hay que hacer una denuncia, porque no es que la gente cag… dinero para pagar, lo hacen a su conveniencia y por eso vivimos así en México", señaló molesta.

Fuente: Tribuna