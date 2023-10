Maite Perroni arremete contra quienes dicen que ella y Dulce María son las coristas de Anahí

Comparta este artículo

Ciudad de México. - El icónico grupo RBD, conformado por Anahí, Maite Perroni, Dulce María, Christopher Uckermann y Christian Chávez, ha concluido su gira de conciertos Soy Rebelde Tour en los Estados Unidos. Sin embargo, antes de embarcarse en su siguiente etapa en Latinoamérica, Maite Perroni se pronunció sobre una controversia que había surgido en las redes sociales.

Algunos internautas habían comentado que durante los shows, Maite Perroni y Dulce María "parecían las coristas de Anahí". En su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, la actriz y cantante decidió abordar este tema frente a la prensa.

Perroni respondió a estos comentarios diciendo: "La verdad, son comentarios que no perturban para nada la realidad que estamos viviendo". Hizo hincapié en que están viviendo un momento afortunado después de 20 años y siguen rompiendo récords en su regreso como RBD.

La artista también destacó que la reunión con sus compañeros de RBD ha sido un éxito rotundo, y esto les ha mantenido ocupados, sin tiempo para prestar atención a los rumores o controversias que puedan surgir tras sus presentaciones.

La gira Soy Rebelde Tour ha sido un emocionante regreso para el grupo, y los fans continúan emocionados por esta reunión histórica de una de las bandas más queridas de la música pop latina.

Por otro lado, hace unos días, Bad Bunny se vio envuelto en una nueva controversia tras rechazar una muestra de afecto de Maite Perroni durante la entrega de los Premios Billboard. En este evento, Perroni inclinó su cuerpo para darle un beso en la mejilla al puertorriqueño, quien optó por estrechar su mano y continuar con su discurso. Este incidente generó una ola de críticas en las redes sociales dirigidas al cantante.

La situación ocurrió el pasado 5 de octubre durante los Premios Billboard de la Música Latina en Miami, Florida. Maite Perroni y los integrantes de RBD, Christian Chávez y Christopher Uckermann, anunciaron a Bad Bunny como ganador de la categoría Canción del Año por su tema "Tití me preguntó".

Recientemente, Maite Perroni fue cuestionada al respecto en un encuentro con los medios a su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México. La actriz mexicana respondió diciendo: "Yo no lo sentí así, la verdad es que cuando empecé a ver al día siguiente todo realmente no lo viví de esa manera para nada. Fue un momento que se da en segundos, pero yo no me quedé ni siquiera con esa sensación, la verdad es que ni siquiera lo sentí así".

Perroni explicó que no experimentó la situación de la misma manera en la que se mostró en las imágenes. Según su percepción, fue un momento breve y no le dio mayor importancia. Aclaró que solo cuando vio el video, se dio cuenta de cómo fue interpretado por el público.

El rechazo de Bad Bunny se convirtió en un tema de discusión en las redes sociales y dividió opiniones entre sus seguidores. Sin embargo, Maite Perroni enfatizó que no lo vivió como un momento incómodo ni desagradable y restó importancia a la controversia.

Fuente: Tribuna