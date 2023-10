Paty Manterola expone la verdad detrás del pleito con Sergio Mayer en Garibaldi

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras el shock que causó la noticia del regreso de Garibaldi a los escenarios bajo el nombre de GB5 y sin Sergio Mayer como integrante, Paty Manterola fue señalada como la encargada de haber impedido su participación, razón por la que decidió romper el silencio acerca de esta polémica decisión en su reciente visita al programa La Mesa Caliente.

La cantante aseguró que era un proyecto que ya tenían en mente desde que tuvieron gran éxito de la mano de los 90´s Pop Tour, por lo que ahora que se les volvió a presentar la oportunidad de regresar con esta nostálgica propuesta no dudaron en dar el sí para consentir al público que los ha apoyado desde hace décadas y que mantienen vigentes sus temas.

Esta reunión se dio de manera sorpresiva, Ari Borovoy nos invitó hace dos años los 90´s Pop Tour y cada uno estaba haciendo cosas diferentes, pero fue tal la reacción que tuvimos en esa arena que le hicimos un homenaje a Javi que bajando del escenarios pensamos en si es que debíamos juntarnos", compartió.

El problema con el exintegrante de La Casa de los Famosos México para Manterola viene desde que quiso tomar la batuta de la agrupación, poniendo imposiciones y ajustes que para ella no favorecían ni respetaban la esencia Garibaldi, por lo que decidieron no incluirlo en su regreso: "Sergio se autonombró el mánager del grupo y fue tomando decisiones que a mi punto de vista fueron desafortunadas para el proyecto, me sacó a mí a Katya, después se fue Luisa y se quedó solo con gente nueva, pero lo que el público quería ver era a los originales", aseveró.

Dejan fuera a Sergio Mayer de GB5 | Imagen especial

Respecto al nombre original de la agrupación, por el que tuvieron problemas e incluso Charly López dijo en su momento que Mayer quiso arruinar su regreso al impedir que lo utilizaran para promocionarse, Paty asegura que existe una posibilidad de que puedan recuperarlo, pues interpusieron una solicitud que sigue en proceso.

El nombre era de Televisa pero en 2014 se les vence y meten una solicitud, pero el IMPI no se los da, en 2018 lo vuelven a pedir y el nombre estaba completamente abandonado y desprotegido, entonces nosotros metimos una solicitud que todavía está en proceso", contó.

Por su parte, Sergio Mayer se ha dicho dolido por esta exclusión que le hicieron ya que dice haberlos considerado como una familia, razón por la que asegura no guarda rencores y desea que les vaya bien en sus giras, pero desmiente que los haya amenazado respecto al uso del nombre, pues aunque tenía una concesión tampoco le corresponde.

