Tras recibir duras críticas, Kimberly Flores habla de su debut como cantante grupera

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras debutar como cantante grupera, Kimberly Flores reapareció frente a cámaras en compañía de su esposo en la alfombra de los Premios Bandamax, donde arrasó con un espectacular 'look' que destacaba su curvilínea figura, pero como era de esperarse le cuestionaron acerca de esta nueva faceta que le ha traído una importante ola de críticas.

Aunque la guatemalteca ya había intentado incursionar en la música con el apoyo de Edwin Luna, pues hace un par de años lanzó algunos temas de música urbana con los que no le fue tan bien y dejó ese sueño empolvado, ahora quiso probar algo diferente, así que se animó a realizar un dueto con su esposo y La Trakalosa de Monterrey con el tema La Persona Correcta.

Esta composición es de la autoría del regiomontano que confesó la escribió mientras ella se encontraba grabando en La Casa de los Famosos y es reflejo de lo que siente en su relación, por lo que tiene un toque especial para ambos, por lo que incluso ahora estarán de gira juntos para compartir con su público este nuevo éxito.

La también influencer reconoce que no es una profesional como Edwin, razón por la que incluso le costó aceptar el reto ya que sentía que no llegaba a ciertas notas, pero decidió dejar de lado el qué dirán para interpretar este que es un himno a su historia de amor, por lo que no le han afectado los malos comentarios que ha recibido con los que le destacan que cantar no es lo suyo.

Kimberly Flores y Edwin Luna se van de gira con La Trakalosa de Monterrey | Instagram @kimfloregz

Frente a las cámaras de Eden Dorantes, Kim indicó que se encontraba muy preocupada en su debut, pero ya tranquila de que todo está saliendo de manera correcta: "Muy contenta, jamás había estado en un escenario y peor los nervios de estar con La Trakalosa y mi esposo, pero bueno al subirme al escenario dije aquí viene todo", platicó.

Flores no dudó en presumir el gran amor que se tienen, pues a pesar de que muchos no les auguraban futuro y los han involucrado en un sinfín de escándalos, no cabe de la felicidad de tener a su lado a un hombre como el famoso cantante: "Aunque este dormida, abro los ojos y me está viendo como de novela, pero es mutuo", aseguró.

No obstante, Kimberly Flores no se limita a solo un rubro, por lo que además de ser empresaria, modelo y ahora cantante, la famosa comparte que se encuentra dando sus primeros pasos en la actuación, pues a través de sus páginas oficiales ha compartido su trabajo como villana en una serie de micronovelas, por lo que no sería extraño que próximamente salte a la actuación.

Fuente: Tribuna