¿Vuelve a Televisa? Tras 16 años de retiro, Angélica Rivera habla de su regreso a las novelas

Ciudad de México.- Durante los últimos 5 años, los fans de Angélica Rivera han pedido a 'gritos' su regreso a los melodramas pues como se sabe, su último trabajo actoral en Televisa fue hace 16 años y se trató de la exitosa novela Destilando Amor. Tras permanecer en silencio todo este tiempo, recientemente la famosa actriz confesó que ya tiene propuestas para volver a la actuación, lo cual dejó sin palabras a todo su público.

Como se sabe, la llamada 'Gaviota' abandonó las telenovelas desde que inició su relación sentimental con el expresidente Enrique Peña Nieto (EPN), con quien contrajo matrimonio en el año 2010. Pero como se sabe, su romance acabó una vez que el político acabó su sexenio en el año 2018, e incluso hasta se especula que le puso el cuerno a 'Angie' con su exnovia, la modelo Tania Ruiz Eichelmann.

A pesar de que recientemente se rumoreó que la exprimera dama de México recibió una jugosa oferta por parte de Telemundo para protagonizar un nuevo proyecto, la información no sería del todo cierto, según lo que acaba de contar Maxine Woodside en su programa radiofónico. La llamada 'La Reina de la Radio' informó que la actriz de 54 años recientemente la llamó para saludarla y contarle sus planes en el terreno laboral y sobre el compromiso de su hija Sofía Castro.

Así lo reveló a los radioescuchas de Todo para la mujer: "Fíjense que ayer me habló Angélica Rivera. Hablé con ella y muy linda, me contó de Sofi. Nos había sorprendido que haya hablado del maltrato que sufrió, pero dice que ya está muy bien y está feliz", contó Woodside. Después, la conductora confesó que Angélica tiene muchas ofertas para volver a la televisión; sin embargo, aclaró que su regreso no será pronto.

Supuestamente, la exesposa de 'El Güero' Castro planea aceptar alguna oferta hasta el 2024: "Que ella tiene varias propuestas para regresar a la tele, no este año, a lo mejor el que entra. Pero que sí le han hecho varias propuestas", mencionó la comunicadora. De esta forma, Rivera habría confirmado a Woodside sus planes para retornar a los foros, aunque no dio un mensaje definitivo sobre su decisión de volver a trabajar.

Fuente: Tribuna