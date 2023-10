Abogados de Aracely Arámbula renuncian a caso de Luis Miguel; la actriz no cobra la pensión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Recientemente la famosa presentadora y reconocida actriz, Aracely Arámbula, se encuentra en un momento complicado, debido a que acaba de informar que sus abogados renunciaron y ya no van a defenderla más en el caso de demanda en contra del famoso cantante mexicano, Luis Miguel, además de señalar que la excelebridad de Televisa por decisión propia no cobra la pensión alimentaria.

Como se sabe, hace un par de meses que Arámbula ha estado en el centro del ojo público por sus ataques en contra del denominado 'Sol de México', tachándolo de ser 'El Cucaracho Mayor', además de que hace varias semanas afirmó que era "un deudor alimentario", pues tenía varios años sin pagar pensión alimenticia y de no hacerles ni siquiera una llamada para saber de ellos o en sus cumpleaños, por lo que incluso había una demanda legal por la manutención.

Después de tantos dimes y diretes al respecto, se afirmó que Luis Miguel liquido los más de 25 millones de pesos que le debía por pensión, incluso el reconocido comunicador, Jorge Carbajal, en su cuenta de Instagram, señalando que fueron dos billetes de pago de 713 mil dólares cada uno (poco más de 25 millones de pesos entre los dos) para cubrir las necesidades de los pequeños que procrearon juntos.

Aracely y Luis Miguel. Internet

Y ahora, todo acaba de dar un giro completamente inesperado, debido a que El Universal acaba de afirmar que la expresentadora de MasterChef México se niega rotundamente a ir a cobrar el dinero con el que sus hijos obtendrán el pago de su pensión alimentaria, pese que medios judiciales ya le han llamado para que pase a recoger el dinero del depósito que hizo el cantante a favor de los menores en el juzgado familiar de la Ciudad de México.

Pero eso no es todo, pues se informó que su abogado, Adán Cruz Santiago, ante la negativa de Aracely de aceptar el dinero decidió renunciar al caso, puesto que no comporte su opinión y cree que perjuicio en los intereses de los jóvenes de 16 y 14 años de edad. Cabe mencionar que tiene 40 días para ir por el dinero y que judicialmente la han buscado para que se presente lo antes posible, aunque no han mencionado que sucede si no se presenta, solo que ella se niega y no atiende el llamado.

Aracely con sus hijos con Luis Miguel. Internet

