Actriz de '¡Vivan los niños!' reaparece ahogada en llanto; teme por la vida de su suegros

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El paso del huracán 'Otis' por Acapulco y demás ciudades de Guerrero, no solo causó estragos a nivel material, sino que también generó gran angustia entre las personas cuyos familiares se encontraban de viaje en el popular centro turístico. Es debido a ello, que en los últimos días, las redes sociales se han inundado de gente que envía constantes mensajes para averiguar sobre el paradero de sus seres queridos, con quienes aún no han logrado contactarse.

Es bajo este sentimiento de desconsuelo que el pasado jueves, 26 de octubre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló que, según cifras oficiales, el desastre natural había dejado a 27 personas muertas, lo que incrementó la angustia entre la gente que aún no encontraba a sus familiares, entre ellos se puede mencionar a la querida exactriz infantil, Nicole Durazo, quien hace casi 20 años apareció en la telenovela ¡Vivan los Niños! protagonizada por Andrea Legarreta.

Todo ocurrió precisamente le día de ayer, cuando la actriz, reapareció en sus historias de Instagram, conteniendo el llanto, mientras rogaba por ayuda a sus miles de seguidores, debido a que no había logrado contactar con sus suegros, quienes residían en un departamento en la Zona Diamante de Acapulco, sitio que también fue devastado por el desastre natural. Debido a ello, la famosa le rogó a sus fans que si conocían a alguien que habitara en este lugar, le pasaran su contacto.

Si alguien tiene contacto con alguien que esté en Acapulco en zona Diamante, por favor escríbame. Nos acaban de mandar un video del departamento de mis suegros y está completamente destruido."

Nicole Durazo pide ayuda para encontrar a sus suegros en Acapulco

Créditos: Instagram

@nicoledurazo

Y es que, como muchos saben, miles de personas perdieron comunicación durante el paso del huracán y el caso de la zona Diamante no fue la excepción, por lo que conforme los minutos avanzaban, Durazo y su marido entraban más en pánico, por lo que optaron por pedir el apoyo de gente que conociera a elementos de Protección Civil, con la finalidad de contactar más rápido a sus parientes políticos.

Asimismo, Nicole compartió los nombres de sus suegros con la esperanza de que fueran localizados en alguno de los refugios que el Gobierno de México logró implementar poco antes del arribo del huracán, mencionando que se llamaban: Alejandra Castuera Zavala y Jorge Hernández Menchero, pero ni siquiera así logró obtener respuesta: "Más de 30 horas sin comunicación con nuestros familiares. No hay luz ni señal de teléfono. Lo que acaba de pasar es una tragedia. Acapulco está destruido y los medios no le están dando la difusión necesaria. Por favor comparte lo que está pasando y su pueden donen que no hay agua ni comida en Guerrero. Acapulco va a necesitar de mucho amor".

Fotografía de Nicole Durazo junto a Andrea Legarreta en '¡Qué vivan los niños!'

Recientemente, la histrionista compartió un nuevo mensaje en sus historias de Instagram, donde reveló que los padres de su esposo al fin fueron localizados. Según explicó, la pareja se encontraba en el interior de su departamento, esto a pesar de que Protección Civil les insistió en repetidas ocasiones que el edificio había sido evacuada según los protocolos: "Lo único que sabemos es que están bien, pero no hemos podido llamarles y no tenemos contacto con ellos. No sabemos en dónde están."

Fuentes: Tribuna