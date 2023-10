Ema Pulido pide perdón a Tefi Valenzuela y público en vivo de 'Hoy' por polémica petición

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida experta en danza, Ema Pulido, recientemente se mostró profundamente arrepentida y en pleno programa en vivo de Hoy acaba de presentarse "con el corazón" para pedir perdón de manera sincera y apenada, tanto a la famosa cantante y querida actriz, Tefi Valenzuela, como al público que se ofendió, por realizar una polémica petición que es catalogada como violenta.

El pasado jueves 26 de octubre, Pulido tras el baile de Valenzuela con 'El Borrego' Nava, declaró que debían de buscar la manera de sobresalir, pues los influencers del programa estaban quedándose gracias al público y no por el verdadero talento, por lo que desafortunadamente dijo que: "A mí, lo único que me preocupa mucho es que no eres rey de la popularidad ni de las redes, algo tienes que apurarte, mata a Mariana, (confundiendo a Tefy), haz algo, destrípala, viólala, haz algo, al juez o algo, dile y contéstale, para que de alguna manera tengas influencers".

Lo dicho por la maestra en Las Estrellas Bailan en Hoy causaron una gran ofensa entre los millones de espectadores que pidieron su despido, por lo que Andrea Rodríguez, la productora de la emisión, la cual lanzó un comunicado en el que se deslindó de lo dicho, pero aún así expresó: "Ofrezco una disculpa sincera tanto a Tefi Valenzuela como a nuestra audiencia, porque, al ser un programa en vivo y, estar finalizando, no se tomaron las acciones debidas".

Ahora, durante la transmisión en vivo del matutino de la empresa San Ángel, Ema se presentó para dar la cara al respecto y ofrecer una disculpa, declarando que: "Desgraciadamente yo no fui educada para tener un buen lenguaje, desgraciadamente yo veo cosas que me imagino, que quiero mover el corazón de todos los espectadores porque la danza también sirve para consolar, para divertir, para pasarla bien y la verdad me apena tanto que hayan malinterpretado esto", a lo que Latin Lover la detuvo y señaló que no fue una mala interpretación, sino que ella dijo eso, tal vez no con una intensión literal, pero sí las usó y son "inadmisibles".

Ante este hecho, volvió a afirmar que su intensión jamás ha sido que se promueva la violencia de ninguna manera y tampoco deseaba que le sucedieran tales tragedias a nadie, sino que: "Mi intención siempre fue para promover más energía, pero obviamente que cometí un grave error al escoger mal mis palabras, lo reconozco", afirmando que Dios sabe que en verdad desde lo más profundo de su corazón siente que haya pasado eso.

Finalmente, afirmó que su intención es que Tefi y Nava puedan ser más reconocidos, que lo hizo mal, pero que ella ve mucho potencial en ambos, entrega, esfuerzo y dedicación, pero ve como los influencers no hacen nada y el público los favorece por su fama, por lo que solo trataba de transmitir que cree que deben de tener más intensión al momento de hacer las cosas.

