Furiosa, conductora de TV Azteca pide al público dejar de ver 'Hoy' por drama en 'LEBEH'

Ciudad de México.- Mostrándose completamente furiosa ante el público en redes sociales, la reconocida conductora de TV Azteca y famosa cantante, Analu Salazar, acaba de alzar la voz en contra de lo dicho por la famosa maestra de danza, Ema Pulido, así que pidió al público que le quitaran foco a ese tipo de producciones y dejaran de ver el programa Hoy, aumentando más drama el Las Estrellas Bailan en Hoy.

Pulido desde el pasado jueves 26 de octubre se encuentra en medio de la polémica y bajo la petición de que sea despedida de la emisión de Televisa, después de haber expresado al 'Borrego' Nava en plena transmisión en vivo que: "No eres rey de la popularidad ni de las redes, algo tienes que apurarte, mata a Mariana, (confundiendo a Tefi Valenzuela), haz algo, destrípala, viólala, haz algo, al juez o algo, dile y contéstale, para que de alguna manera tengas influencers".

Ante este hecho es que el público exigió a la productora actual del matutino, Andrea Rodríguez Doria, tomara cartas en el asunto y la despidiera, debido a que consideraban que esos comentarios eran una insitación a la violencia de género, especialmente hacía la mujer y por supuesto que inadmisibles, a lo que ella respondió que se habló seriamente con Pulido y se ha dado la reprimenda, al igual que ofreció disculpas por lo sucedido.

Pero no todos han quedado convencidos con las explicaciones ni las disculpas, pues a través de su cuenta de X, la exintegrante de La Academia expresó de manera contundente que: "¿Se me hace raro que en @programa_hoy, hagan apología a delitos o enaltezcan violadores de niñas?, ¡No!, Pero ya es hora de que la sociedad despierte y deje de consumir contenido que incita a la violencia y atenta contra víctimas de delitos de la humanidad".

Como se sabe, esta no es la primera vez que Analu se lanza contra ellos, dado a que cuando anunciaron a Wendy Guevara como participante de La Casa de los Famosos México, y hablaron sobre si los hombres se atreverían a dormir con ella al ser una mujer transgénero, esta los destrozó tachándolos de ser "homofobicos y transgéneros", pidiendo desde ese entonces que dejaran de sintonizarlos.

Cabe mencionar que por su parte, Ema ya ofreció una disculpa pública ante lo sucedido, declarando que desgraciadamente no se sabe expresar bien, señalando que: "Quiero mover el corazón de todos los espectadores porque la danza también sirve para consolar, para divertir, para pasarla bien y la verdad me apena tanto que hayan malinterpretado esto", a lo que Latin Lover la detuvo y señaló que no fue una mala interpretación, sino que ella dijo eso, tal vez no con una intensión literal, pero sí las usó y son "inadmisibles", por lo que ella agregó que: "Mi intención siempre fue para promover más energía, pero obviamente que cometí un grave error al escoger mal mis palabras, lo reconozco", afirmando que Dios sabe que en verdad desde lo más profundo de su corazón siente que haya pasado eso.

Fuente: Tribuna del Yaqui