Galilea Montijo se une a 'Hoy' desde Acapulco y entre lágrimas, exhibe los daños por 'Otis'

Ciudad de México.- La famosa presentadora y reconocida actriz, Galilea Montijo, después de haber anunciado que se iba del programa Hoy para ir en busca de su familia en Guerrero, ahora, se acaba de unir por videollamada en plena emisión en vivo de la transmisión, junto a su colega, el presentador, Eduardo Salazar, mientras que ambos se encuentran en las calles de Acapulco, y entre lágrimas, tanto en propias como ajenas, exhiben los daños ocasionados por el Huracán 'Otis'.

El desastre natural desde que comenzó a formar encendió las alarmas, pues cada vez tomaba más fuerza y aumentaba su categoría a un ritmo impresionante, hasta que alcanzó la quinta, poniendo en estado de aleta a Acapulco, Guerrero, advirtiendo que tocaría sus costas con una gran fuerza, y aunque hubo anticipación y se pudieron evacuar a varios, la realidad es que no todos tuvieron esa suerte y su devastación ha sido impresionante.

Hasta el momento, los daños materiales no tienen un total estimado, pues aún se siguen descubriendo daños severos, especialmente en la zona de La Perla del Pacífico, dejando por más de 40 horas incomunicados a los habitantes, dado a que arrasó con todo a su paso, desde establecimientos públicos, viviendas y caminos. Entre los afectados se encuentran varias celebridades, tal como Montijo, pues cuando el huracán pasó por la localidad, sus hijos y su exesposo estaban en dicho lugar y pasaron casi dos días para que pudieran tener contacto y por ello, en cuanto se abrió la carretera ella se fue.

El anunció lo dio el pasado jueves 26 de octubre en vivo del programa Hoy, declarando que supo que abrieron la carretera y ella no podía estar más tiempo lejos de sus hijos, tenía que estar con ellos y también apoyar a todos los afectados de la zona, pidiendo al publico de Televisa que ellos también buscara la manera de poder aportar algo. Ahora, la mañana de este viernes 27 de octubre apareció ante las pantallas del matutino, pero por un enlace en directo.

En este enlace, la presentadora de Netas Divinas y Salazar, mostraron el lugar con árboles enormes arrancados desde la raíz, vidrios rotos por todos lados y muchos otros destrozos que ya estaban comenzando a ser limpiados, además de hablar con gente que estaba presente ayudando, los cuales no pudieron romper en llanto al narrar la situación, que aún no encontraban a familiares y la perdida de sus negocios o casas, que también arrancó lágrimas en Galilea. Hasta el momento no han dado más informes.

