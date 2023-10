Huracán 'Otis' destruye casa de Talina Fernández; 'Pato' Levy lo confirma: "No hay casita"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Talina Fernández era una de las figuras más queridas de la televisión mexicana, debido a su amplia trayectoria como periodista y conductora. Como suele ocurrir en este tipo de carreras, la famosa madre de Mariana Levy perteneció a los estratos más altos de la sociedad de este país, pero tras quedarse sin trabajo en Sale el Sol comenzó a acumular una gran cantidad de deudas que la llevaron a vender varios bienes como es el caso de sus joyas, abrigos de piel y hasta su querida casa en Tequesquitengo.

Como muchos sabrán, deshacerse de dicho inmueble representó un duro golpe emocional para la denominada 'Dama del Buen Decir', quien incluso habló de ello durante una entrevista en Venga la Alegría, en la que expresó que la propiedad le traía muchos recuerdos de su querida hija, la actriz de Amor Real y la Picara Soñadora. Pese a todas estas adversidades, la periodista procuró continuar con su vida, la cual concluyó el pasado 28 de junio.

A casi 4 meses del fallecimiento de la querida periodista, su hijo, 'Pato' Levy llegó a Ventaneando para dar una terrible noticia y es que, la conductora de Hasta en las mejores familias, sufrió una pérdida post-mortem el pasado miércoles, 25 de octubre, momento en el que el huracán 'Otis' tocó tierra en las costas de Guerrero, causando severos daños en varias ciudades de la entidad, entre ellas, Acapulco, ciudad en la que Talina tenía una lujosa casa de descanso que solía rentar para los turistas que pudieran pagar 4 mil pesos mexicanos por noche.

Según algunos datos, la casa tenía el nombre de Quin Talina y estaba compuesta por 5 habitaciones que contenían una cama king size e individual; también tenían baño propio y televisión. La casa venía equipada con una alberca e Internet, pero lo mejor es que tenía una de las vistas más privilegiadas de Acapulco, por lo que no era de extrañar que la gente disfrutara de rentar el sitio para pasar unas buenas vacaciones.

'Pato' reveló durante una entrevista para Ventaneando que si bien, Acapulco estaría incomunicado, sí pudo contactarse por medio de WhatsApp con los cuidadores del lugar, quienes mediante fotografías le mostraron que la "casita" ya no existía, puesto habría sido arrancada por los fuertes vientos que azotaron durante el huracán categoría 5: "Estamos consternados por Acapulco. Mi mami tenía una casita en Acapulco que se la llevó el viento, ya no hay más".

El hermano de 'Coco' Levy continuó su lamento expresando que si bien, no toda la casa fue destruido, gran parte del inmueble sí había desaparecido: "No hay más casita. Ya me dieron el reporte. No hay comunicaciones, pero me mandaron un WhatsApp y la mayoría de la casa desapareció". Hasta el momento se desconoce si los hijos de Talina están dispuestos a remodelar el lugar, pero es probable que sí, ya que, se mantuvieron firmes con respecto a no venderla tras la muerte de la periodista.

Fuente: Tribuna