¿Sale del clóset? Juan José Origel estremece a Televisa al confesar su amor: "Me encantó"

Ciudad de México.- Juan José Origel siempre ha sido una persona muy reservada y misteriosa en cuanto a su vida personal, por lo cual se desconoce si ha estado casado o el nombre de alguna de sus exparejas, así como sus preferencias, pero existen muchas especulaciones de que sería gay. Recientemente el conductor decidió sincerarse y confesó que en este momento de su vida sí está enamorado y compartió detalles de la persona que ocupa su corazón.

Ayer jueves 26 de septiembre se estrenó en el Canal de YouTube de Matilde Obregón una entrevista con el expresentador del programa Ventaneando donde platica cuáles son sus planes a futuro en el medio artístico, luego de haber anunciado que este año pondría en pausa su carrera. Asimismo, el originario de León, Guanajuato, expuso que en el terreno sentimental se encontraba contento e ilusionado porque se había enamorado.

La periodista le dijo a Origel que muchos de sus fans piensan que él no tiene pareja pues no comparte ningún detalle de su vida amorosa: "Yo cuando estoy enamorada lo hago público... ¿No te has enamorado para gritarlo a los cuatro vientos?", dijo Matilde, por lo que su invitado tuvo que responder: "Pues ahorita lo puedo gritar a los cuatro vientos... Salud, ya me hiciste sudar... no es que esté enamorado", empezó el relato.

Posteriormente, 'Pepillo' explicó que en su reciente viaje a España conoció a una persona de la que ya se ha enamorado pero a la vez siente que a sus 76 años él ya no está para andar de novio: "Lo que pasa es que conocí a alguien en Madrid y me encantó sentir lo que hacía mil años que no sentía, así, te lo juro. Digo, ya no tengo edad de estarme enamorando ni de andar haciendo esto ni nada", confesó el exintegrante de Hoy.

Crédito: Instagram @juanjoseorigel

"Pero me encontré una persona que realmente vale mucho la pena, entonces me vine feliz", agregó el ahora conductor de Unicable. Asimismo, Juan José dio algunos detalles de la persona que lo enamoró, como que es 46 años menor, pero se negó a compartir su nombre: "Es de aquí (México)... en Dubai vive, pero vamos a ver qué pasa. (Tiene) 30 (años). Como diría María Félix: 'Para vieja, yo'", expuso el guanajuatense.

Para cerrar el tema, Origel confesó que la distancia entre él y su persona especial les ha impedido formalizar la relación. Además contó que de momento su familia de León no estaba enterado del romance, por lo cual deseaba que estaba persona viajara a México para poder presentarlo con ellos.

Fuente: Tribuna y YouTube Matilde Obregón