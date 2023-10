Samadhi Zendejas le manda fuerte mensaje a Horacio Pancheri tras disculpas por agredirla

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y muy reconocida actriz de melodramas, Samadhi Zendejas, recientemente dejó muy en claro que no va a callar las cosas que no le parecen justas y que le duelan, tal como fue la agresión verbal por parte del famoso y polémico galán de novelas, Horacio Pancheri, por lo que una vez más acaba de mandarle un fuerte mensaje ante los medios de comunicación, siendo muy directa de lo que piensa de sus disculpas.

Como se sabe, el 19 de octubre, el actor de Televisa causó una gran indignación cuando la propia Samadhi compartió que a través de Instagram, Horacio se confundió de destinatario y le envió a ella el mensaje: "Ver... qué fea que es", que era una respuesta a un video que subió a sus historias de la red social, en la cual ella aparece recostada en la cama y enfoca su rostro con un mensaje para sus millones de seguidores.

Mediante la misma red social y tras exponer los dichos del actor de novelas como Un Camino Hacía El Destino, Zendejas fue firme al señalar que: ""en este momento en el mundo, con todo lo que está pasando, ¿qué tan positivo es compartir este tipo de cosas?, Por comentarios como el tuyo muchas mujeres se reprimen y no se creen bonitas, no se sienten bonitas, y yo he tratado durante todos estos años que me siguen, demostrar que, siendo auténtica, que siendo tú, puedes ser hermosa, que no necesitan seguir un estereotipo".

Por su parte, el exprometido de la actriz Marimar Vega, al ver todo el caos que había provocado su publicación, mediante su cuenta de X lanzó un comunicado en el que afirmó que a Samadhi que "el mensaje que recibiste desde mi cuenta de IG no fue escrito ni enviado por mi, fui 'hackeado', perdí el control de esa cuenta en absoluto. Las personas que me conocen saben que soy incapaz de emitir cualquier comentario que genere discursos de odio, por lo que reitero que jamás me expresaría de esa forma bajo ninguna circunstancia Respeto a todas las mujeres, por ende te respeto y respeto tu carrera".

Y ahora, tras varios días de esta polémica, es la misma actriz de Atrévete a Soñar que ante la prensa, cuando fue captada en un reciente evento público, respondió a esta disculpa, que nadie le ha creído a Horacio. Aunque Zendejas no declaro si le creyó o no sus disculpas, quiso dejar en claro que ella no iba a callarse nunca este tipo de situaciones y siempre apoyaría a las mujeres y reprocharía la violencia, pues esto es una manera de violentar a cualquier ser humano, mayormente hacía mujeres.

Finalmente, la supuesta nueva pareja de William Levy declaró que "Creo que las mujeres debemos hacer eso, una red de apoyo y decir basta a cosas que no nos suman, y a mi las cosas que no me suban lo voy a decir y voy a hacer esto siempre, haré participe a todas mis seguidoras que no llevamos un año, sino son muchos años de carrera", y sobre la posibilidad de verse en persona para aclararlo ella afirmó que no le interesa.

Fuente: Tribuna del Yaqui