¿Adiós Televisa? Tras volver a 'Ventaneando', Juan José Origel trabajaría con Pati Chapoy

Ciudad de México.- Aunque Juan José Origel tiene más de 25 años trabajando en Televisa, la realidad es que él no comenzó su carrera en esta empresa y su carrera se construyó primero en TV Azteca. Sin embargo, su salida de la televisora del Ajusco no fue nada amigable ya que su entonces jefa, la periodista Pati Chapoy, estalló en su contra y lo 'vetó' luego de enterarse que los había cambiado por el Canal de Las Estrellas.

En una reciente entrevista para el canal de YouTube de Matilde Obregón, el originario de León, Guanajuato, compartió cuál fue la verdadera razón por la que decidió abandonar el programa que ahora conducen Pedro Sola, Daniel Bisogno, Mónica Castañeda, entre otros. Como se sabe, durante años se especuló que 'Pepillo' Origel y Chapoy eran enemigos ya que además de que él los cambió por Televisa, también empezó a conducir un programa en el mismo horario que Ventaneando.

Origel estuvo al frente de varias emisiones en la empresa de San Ángel como La Oreja y La Botana, mismas que se convirtieron en competencia directa de la líder de los espectáculos en México. Aunque en el pasado el conductor confesó los malos tratos que recibió de Pati cuando decidió abandonar al equipo, en su reciente plática con Matilde fue muy benevolente y solo expresó cosas buenas para su colega periodista.

Elenco original de 'Ventaneando'

Juan José declaró que hasta la fecha, el público lo sigue reconociendo por su trabajo en Ventaneando: "Hace 26 años de eso, yo duré año y medio nada más, la gente todavía me dice 'mira el de Ventaneando', hace 25 años que no estoy". Asimismo, el conductor señaló que no se arrepiente de haber estado en el proyecto: "La verdad que para mí fue muy importante, yo no puedo hablar mal de nadie, de nadie de Ventaneando porque me fue muy bien".

Posteriormente, el hombre de 76 años narró que el verdadero motivo por el que decidió salir del programa fue porque en Televisa le ofrecieron más dinero: "Me fui porque yo creo que a toda la gente que trabajamos, si te dan más dinero, más prestaciones y te dan esto, pues te vas, o sea (es difícil decir que no)". Además Origel contó lo feliz que está en su casa actual: "La Botana y luego La Oreja, donde sí duré mucho tiempo siendo el titular con mi mismo productor que es Alexis Núñez".

Y ante la pregunta de si volvería a trabajar al lado de 'La Chapoy', él respondió: "Sí me gustaría, yo he ido dos veces a Ventaneando y me he sentido muy bien, Pati se ha portado conmigo muy muy bien". Para finalizar, el conductor aseguró que no tiene ningún problema con Pati: "Duramos un tiempo sin hablarnos, pero después ya con el tiempo mi papá murió y ella me habló para darme el pésame, no hay que ser rencorosos".

