Ferka manda contundente mensaje a Mayte Carranco: "No se vale insinuar"

Ciudad de México.- Ferka Quiroz no se piensa quedar callada ante los escándalos en los que la han involucrado, pues hace unas semanas estuvo en boca de todos gracias a Mayte Carranco, quien la exhibió en televisión nacional de haber sido la responsable de su ruptura con Jorge Losa, dejando entrever que se metió en su relación de casi tres años, misma en la que ya tenían planes de boda.

Fue en una emisión del programa Hoy, donde la regiomontana dijo no haberse sentido respetada por el español mientras concursaba en Las Estrellas Bailan en Hoy, por lo que habría tomado la decisión de poner punto final a su historia, asegurando que de su parte se queda tranquila ya que dice que de su parte no hubo ninguna falta.

Yo sí me sentí engañada, no respetada. Les deseo lo mejor y que Dios los bendiga, se fue infiel a él mismo, porque yo hice lo correcto", aseveró Mayte y como era de esperarse le llovieron ataques a la actriz, pues de "tumba hombres" no la bajaron algunos usuarios en redes sociales.

En este sentido, Ernesto Buitrón cuestionó a la exparticipante de La Casa de los Famosos México, quien demostró madurez al indica que respeta la opinión de la conductora de Cuéntamelo Ya, pero no está de acuerdo en que meta cizaña para intentar hacerla quedar mal: "No se trata de pelear, pero no se vale insinuar ciertas cosas para sembrarle la semilla de duda a la gente, opinar está bien y nosotros aquí tranquilos".

Jorge Losa y María Fernanda Quiroz | imagen especial

La famosa reiteró que se siente tranquila ya que sabe que las cosas no son de la forma en que Mayte las quiere hacer ver, pues asegura que nunca se metería con un hombre ajeno, pues es algo que no le gustaría que le hicieran, por lo que lo único que pide es que no se le levanten falsos, aunque reconoce que le tiene sin cuidado lo que puedan decir acerca de su romance, pues se encuentra más enamorada que nunca y confía en que nada los va a hacer tambalear.

Por su parte, Jorge Losa se mostró molesto y retó a su ex a que compruebe que le fue infiel: "Son tonterías, al final las palabras se las lleva el viento. Es muy sencillo, si tienes pruebas muéstralas y sino mejor callar", comentó y dijo que parte de la letra de Pégate Pa’ Mi aborda el tema al señalar que solo él y Ferka saben la verdad de cómo surgió su historia, misma que según sus declaraciones nació meses después de su truene con Mayte Carranco.

Fuente: Tribuna