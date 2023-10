'La Isla 2023': Las redes explotan contra concursante y la acusan de "hipócrita"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Isla Desafío en Turquía se encuentra en la recta final, por lo que las emociones están a tope entre los concursantes que buscan a toda costa seguir avanzando en aras de llevarse el premio de 2 millones de pesos que ofrece TV Azteca; sin embargo, los televidentes ya no soportan a una de las desafiantes y desean con ansias su eliminación.

En los últimos episodios hemos visto que algunos han comenzado a sacar a relucir su verdadera personalidad, realizar traiciones, alianzas y estrategias, pero decenas de seguidores se han sumado en redes sociales para mostrar su inconformidad hacia las actitudes que ha tomado alguien en particular, a quien consideran doble cara por lo polarizado que es su discurso de sus acciones.

Betsabe Montaño se ha coronado como la nueva más odiada del fandom del reality, pues si bien ha ganado seguidores, también un gran número de detractores por la forma en que ha tratado a Julieta Grajales, así como los comentarios que ha lanzado acerca de Andrés Tejeda, así que esperan que en las próximas jornadas sea eliminada, pues muchos no soportarían verla entre el selecto grupo de finalistas.

Y es que a pesar de que nunca compartieron equipo, Betsabe no quiere a Julieta y cada que tiene oportunidad vota en su contra, además de que destaca que no es una persona que le gustaría conocer porque no comparte su forma de ser, le hace caras burlescas cada que habla y de alguna forma participa en el odio que han generado muchos hacia la actriz debido a que no es de su agrado.

Por esta razón, la red de X explotó luego de que asegurara que todas las malas experiencias que ha vivido Grajales son consecuencia de su karma, por lo que usuarios se lanzaron en su contra con comentarios y memes en los que aseguran que lo que ha hecho es ensañarse, además de que su comportamiento habla más mal de ella que de la exintegrante de los Intensos.

Cansada de que la han aislado, enviado a todas las nominaciones y castigos, Julieta Grajales sigue luchando por su orgullo y mientras sus compañeros la odian, el público la ha posicionado como una de las favoritas para llegar a la gran final que se disputará el próximo domingo 5 de noviembre, así que en un sueño ideal esperan que sea ella la encargada de mandar a su casa a su archienemiga, a quien incluso retó de manera directa.

