Muere el querido actor Richard Moll, conocido por su icónico papel en 'Night Court'

California, Estados Unidos. - El mundo del entretenimiento se ha sumido en la tristeza al revelarse la noticia de la muerte del actor Richard Moll a la edad de 80 años. Moll, reconocido por su inolvidable interpretación del simpático Bull Shannon en la serie de comedia Night Court, falleció en su hogar en Big Bear Lake, California, el pasado jueves. La noticia fue confirmada por Variety.

Con una estatura imponente de 6'8" y una voz de barítono, Richard Moll se ganó el cariño de los fanáticos al dar vida al tierno alguacil Bull Shannon en Night Court desde 1984 hasta 1992. A lo largo de su carrera, Moll también dejó una huella imborrable en la comedia lésbica But I'm A Cheerleader en 1999, junto a estrellas como Natasha Lyonne, RuPaul y Michelle Williams.

Richard Moll en 'Night Court'

Moll no solo triunfó en la pantalla, sino que también destacó como actor de voz en el mundo del entretenimiento infantil, interpretando a personajes memorables como Two-Face en programas de televisión relacionados con Batman. Nacido en Pasadena en 1943, Moll inicialmente estudió historia y psicología en la Universidad de California en Berkeley, sin imaginar que su futuro lo llevaría a los escenarios y las pantallas.

Después de la universidad, Richard Moll exploró diversas ocupaciones, desde ser oficial adjunto de libertad condicional durante 10 meses hasta trabajar en una tienda como "jefe de existencias en medias de mujeres". Sin embargo, sintió que estaba en el lugar equivocado y se preguntó sinceramente qué quería hacer en la vida.

Moll recordó: "No: '¿Qué debes hacer?' o '¿Qué se supone que debes hacer?' Y ahí fue cuando empecé a estudiar actuación". Este giro lo llevó a Los Ángeles, donde interpretó obras de Shakespeare en el Teatro Will Geer y luchó por construir su carrera en Hollywood.

Richard Moll

A pesar de los desafíos iniciales, su determinación finalmente lo llevó al estrellato en Night Court, donde su característica cabeza rapada se convirtió en un sello distintivo del personaje Bull Shannon. En una entrevista, Moll reveló que su apariencia calva en una película de ciencia ficción en 3D, Metalstorm: The Destruction Of Jared-Syn, le ayudó a conseguir el papel en Night Court. A la pregunta de si se afeitaría la cabeza para el papel, Moll respondió con humor: "¿Estás bromeando? Me afeitaré las piernas para el papel".

Night Court, protagonizada por Harry Anderson, John Larroquette, Karen Austin y Paula Kelly, se centraba en el turno de noche en un Tribunal Penal de Manhattan. Bull Shannon, interpretado por Moll, se convirtió en uno de los personajes favoritos de la serie, aportando un toque único y cómico al elenco.

Tras el éxito de Night Court, Richard Moll continuó su carrera en programas de primera línea de la época, como Married... Con los niños y Los hechos de la vida. Incluso después del final de la serie, Moll siguió manteniéndose activo en la industria del entretenimiento, participando en programas de televisión populares de la década de 1990 y películas como Scary Movie 2, Jingle All The Way y Headless Horseman.

Además de su trabajo en la pantalla, Moll prestó su distintiva voz a diversos personajes, a menudo villanos, en programas animados de superhéroes para niños, incluyendo a Escorpión en Spider-Man, Dos Caras en Batman: The Animated Series y la Abominación en The Incredible Hulk.

Richard Moll, cuyo talento y carisma dejaron una huella imborrable en el mundo del entretenimiento, será recordado y extrañado por su familia, amigos y legiones de admiradores. Le sobreviven su exesposa, así como dos hijos, Chloe y Mason Moll, y dos hijastros, Cassandra Card y Morgan Ostling. Su legado perdurará a través de su extensa filmografía y las risas que brindó a tantos durante su carrera.

Fuente: Tribuna