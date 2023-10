¡No lo oculta! Mariana Ochoa admite que no le agrada Yuridia por esta razón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La polémica integrante de OV7, Mariana Ochoa volvió a dar de que hablar con sus honestas opiniones, pues una vez más no se guardó nada y sin pensar el escándalo que podría ocasionar reconoció que Yuridia es una de las famosas que no son de su agrado, aunque asegura que tiene sus motivos por los que no tiene la mejor impresión de su famosa colega.

Fue a través de redes sociales donde se viralizó un pequeño video en el que Ochoa lanza sus revelaciones, lo cual como era de esperarse dividió opiniones, pues mientras unos le aplauden la sinceridad con la que emite sus opiniones, también hubo quienes reprobaron que se exprese así de la sonorense, aunque reconoce que la intérprete de Que Agonía es muy talentosa,

Mira, una vez dije que me caía mal esta Yuridia. No me cae mal, porque además me gusta cómo canta mucho Yuridia, pero de repente, así como que se pasa de largo, y no dice ni buenas tardes o algo, pero no, la admiro mucho tiene una voz muy privilegiada", dijo sin reparo la OV7.

Esta confesión surgió luego de comentar que a pesar de las especulaciones mantiene una buena relación con sus compañeros de agrupación, excepto de uno que no pueden hablar porque los hizo firmar un contrato, por lo que se da por hecho que se trata de Ari Borovoy, así que Marina no descarta que más adelante puedan volver a rencontrarse en los escenarios después de su cierre de gira.

Mariana Ochoa no se guarda nada en entrevista

OV7 marcó a toda una época con su música, gracias a éxitos como Shabadaba o Enloquéceme, así que decidieron cumplirle a su público que le habían prometido una gira por los 30 años de la creación de la agrupación, pero se presentan por última vez el próximo 14 de diciembre en la Arena Ciudad de México y no hay certeza de que vuelvan a unirse.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Mariana Ochoa escandaliza a la opinión pública con sus opiniones, pues recientemente también dio de qué hablar tras criticar en redes sociales el desempeño de las chicas de JNS en sus conciertos, asegurando que lo hacen de flojera a excepción de Karla Díaz, razón por la que le cuestionaron su amistad con ellas, pues las exhibió de manera púbica en lugar de hacerles ver sus puntos a mejorar de manera privada.

Además eso provocó que también le hicieran comparaciones, pues aseguran que ella y los OV7 tampoco tienen un gran show, así que no sería la persona indicada para criticar a nadie, pero de este modo queda claro que Mariana no teme en dar su opinión, pues si algo la caracteriza es la transparencia con que se maneja.

