Shock en TV Azteca: Jawy Méndez se uniría a la nueva temporada de 'Exatlón México'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- TV Azteca se prepara para recuperar audiencia con una nueva entrega de su exitoso programa de competencias, Exatlón México, donde nuevos atletas llegarán a las famosas playas de República Dominica para ponerse a prueba, así que se tienen grandes expectativas y tal como ha sucedió con antiguas temporadas los spoilers se encuentran a la orden del día.

Hace unas horas comenzó a circular un fuerte rumor que posiblemente sea cierto, pues aunque el reality se tiene programado para que estrene el próximo lunes 6 de noviembre, la realidad es que los concursantes llegan antes para ser reclutados y graban algunos episodios, pues no es en vivo, así que a estas alturas los confirmados se encuentran haciendo maleta para viajar a la lucha más demandante de la televisión.

Sin embargo, los fanáticos del programa quedaron en shock luego de que páginas como JL Reality anunciaran la posible participación de Jawy Méndez, quien es conocido por su participación en formatos como Acapulco Shore o recientemente El Hotel VIP de Televisa, donde se coronó ganador, por lo que traicionaría a sus antiguas televisoras para buscar hacer carrera con la empresa del Ajusco.

Jawy Méndez en su debut como peleador profesional | Instagram @jawy_oficial

Otra cosa que trascendió es que el influencer abanderaría el color rojo del equipo de Famosos, donde de manera regular aparecen atletas de renombre y olímpicos, aunque esta no sería la primera vez que le abran la puerta a no deportistas, tal fue el caso de Esmeralda Ugalde o Jenni García, quienes pasaron con más pena que gloria en show.

Tal como era de esperarse esta noticia ya se volvió polémica, pues si bien el famoso de 35 años gusta de hacer deporte no cuenta con una carrera como el posible casting, pues apenas lleva un año dentro de las Artes Marciales Mixtas, así que existen muchas quejas de que posiblemente fue convocado para causar controversia como lo ha hecho en sus otros proyectos, donde incluso ha llegado a los golpes.

No obstante, es importante destacar que por ahora no hay forma de comprobar que esta información sea completamente real, aunque en algún momento él ya había compartido que le habían hecho la invitación para unirse a Exatlón, por lo que no sería extraño que haya aceptado el reto, lo cual comprobaremos en el estreno que se presentará el próximo 6 de noviembre desde la señal de Azteca Uno, donde también se espera el regreso de algunas leyendas.

Fuente: Tribuna