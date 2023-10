Tras salir de 'La Isla 2023', César Doreto hace fuerte revelación acerca de Julieta Grajales

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Isla Desafío en Turquía se encuentra en la recta final y las emociones esta tope entre los concursantes, quienes intentan hacer de todo con tal de cumplir su sueño de disputar el título junto al premio de 2 millones de pesos; sin embargo, para César Doroteo esto ya no es posible debido a que se convirtió en el primer eliminado de la etapa de fusión.

El influencer se coronó como uno de los más polémicos de la temporada, pues fiel a su estilo nunca se guardó nada cuando algo no le parecía adecuado y tuvo duros encontronazos con Julieta Grajales, a quien por nueve semanas intentó desterrar, pero fue ella la encargada de darle jaque mate en la contienda y gran parte del público lo aplaudió, pues no están de acuerdo en cómo la han tratado.

Ahora que se encuentra fuera del show, Doroteo decidió conectar con su público para agradecer el apoyo que le brindaron, así como para despejar algunas dudas de su estancia, así que aprovechó para aceptar que TV Azteca lo invitó para dar contenido y polémica, por lo que cumplió con su misión, además de que ganó muchas experiencias: "Me encantaría decirles que me llevaron por mi cuerpo atlético y por mi trayectoria exitosa en los deportes, pero no me llevaron por eso la verdad".

César Doroteo no comparte la forma de pensar de Julieta Grajales | Imagen especial

De igual forma, el exintegrante del equipo de los Intensos dijo haber quedado en buenos términos con prácticamente todos sus compañeros y rivales, por lo que le gustaría mantener comunicación con ellos una vez que terminen las grabaciones, razón por la que incluso buscó a quienes fueron eliminados antes que él como Anahí, Sofía Campomanes y Gala Montes.

Respecto a la enemistad que forjó con Julieta, le cuestionaron en su live si estaría dispuesto a volver a trabajar con ella, a lo que de manera sorpresiva respondió de forma positiva, pues asegura que el rencor no es un sentimiento que viva en su ser: "Yo soy una persona que como me den doy, la gente que me conoce desde hace años sabrá que no soy una persona bélica y no me gusta confrontarme por la ansiedad".

No obstante, aclara que eso no significa que se olvide de las ofensas, maldades y malas actitudes de las que dice fue víctima, pero como el profesional que es no tendría problema en aceptar otro proyecto con ella, pues dice no lo haría con la predisposición de lo que ocurrió dentro de La Isla Desafío en Turquía: "Afortunadamente ya crecí, soy una señora de 34 años que aprendió y odio no hay en mi corazón", aseguró.

Fuente: Tribuna