Yeri Mua rompe el silencio acerca de Nicolás Buenfil, ¿habrá noviazgo?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace algunos días, Nicolás Buenfil no ha parado de destacar en redes sociales la admiración que siente hacia Yeri Mua, a quien considera una mujer sumamente atractiva y que le gustaría conocer, razón por la que incluso le ha dedicado algunos videos en los que deja en evidencia que logró flecharlo con tan solo un par de palabras que cruzaron.

Es tal la insistencia que ha tenido el joven al lanzarle indirectas que incluso sus fans ya armaron el 'shippeo' de 'NicoMua', pues hay muchos a los que sí les gustaría verlos juntos como pareja, pero es la propia 'Bratz Jarocha' la que despeja dudas acerca de si podría o no darse un romance con el hijo de la 'Reina de TikTok'.

Fue durante su paso por una importante alfombra roja, donde la veracruzana se tomó unos minutos para hablar con la prensa y le cuestionaron acerca de las declaraciones de Nico, quien no ha tenido temor a reconocer que le gustaría tener algo más allá con ella, algo que tomó fiel a su estilo con mucha tranquilidad, además de que destacó que es la mujer de moda que todos quieren.

Nicolás Buenfil se puso nervioso al conocer a Yeri Mua | Captura TikTok @nicolasbuenfil

La estrella de Internet se refirió a Buenfil como un "niño"; sin embargo, advirtió que si busca algo serio con ella debe ponerse listo, pues tiene muchos pretendientes que quieren lo mismo, por lo que conquistarla no sería nada fácil, así que deja en sus manos que esto pueda ocurrir o no ya que no se cierra a la posibilidad.

Hay es un niño muy lindo, y como ya saben tengo todos los chacales por detrás y ni modo, hay mucho pretendiente y ni modo que gane el mejor postor", comentó.

No obstante, la influencer confiesa que no lo puede ver del mismo modo ya que aunque le parece un joven muy lindo, asegura que podría ser una mala influencia para él ya que es algunos años mayor: "Nico es un niño muy lindo, nada más que está más chavo que yo, él tiene 18, entonces yo me lo como vivo yo voy para 22 ya estoy bien vieja, no, no, no, vámonos despacito, capaz que a ese niño le destruyo la vida, no, está muy chiquito para mí", aseguró.

¿Cómo se conocieron?

Fue durante los Premios Eliot, donde coincidieron y Kunno los presentó, además de que le indicó a Erika Buenfil que la jarocha podría ser su próxima nuera, lo cual ilusionó a Nico, quien en medio del nerviosismo no pudo reaccionar y terminó haciendo el oso frente a Yeri Mua, razón por la que desea tener otra oportunidad para tratarla.

Fuente: Tribuna