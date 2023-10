Bellakath reacciona a las críticas con el éxito que ha tenido su tema 'Reggaetón Champagne'

Ciudad de México.- Katerinne Huerta, quien es mejor conocida en la escena de la música como Bellakath se encuentra tocando la cima en su carrera como intérprete de genero urbano, pues aunque muchos tenían sus dudas si después de la locura que causó con Gatita podría ofrecer algo más al público, lo está haciendo de una manera imponente al romper récord de reproducciones con su nueva producción.

La famosa exintegrante de Enamorándonos, lanzó 'Kittyponeo', álbum en el que destaca el tema Reggaetón Champagne, el cual ha causado polémica por el explícito poema al que hace alusión la letra, pero que se ha viralizado en redes sociales y hace algunas horas presumió que se encontraba en el tercer lugar de tendencias, pues a menos de una semana que lanzó su video oficial en YouTube junto a Dani Flow ya supera los 3 millones de reproducciones.

Esta canción narra lo que le haría a su pareja en la intimidad, lo cual no ha sido del agrado de algunos, pero ya existen variados trends en TikTok con algunos bailes, además de que es de las más escuchadas en la plataforma de Apple, lo cual presume orgullosa la cantante, quien desde su Instagram aprovechó para enviar un contundente mensaje a sus detractores, pues destaca que llegar al éxito le ha costado superar la discriminación ya que se trata de un género musical en el que dominan los hombres.

He sufrido mucha discriminación en el género por ser mujer y no entiendo, ¿entonces hay letras que solo los hombres pueden cantar? O vestuarios como usar pants y mezclillas en eventos sin ser criticados, o, si sólo ellos pueden estar subidos de peso y no pasa nada", escribió.