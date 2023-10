Britney Spears anuncia su segundo libro de memorias; estos son los detalles

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - Britney Spears, ha dejado a sus seguidores emocionados al anunciar en Instagram que su segundo libro de memorias verá la luz el próximo año. Esto ocurre apenas unos días después del lanzamiento de su primer libro, The Woman In Me, que ha causado un gran revuelo mediático debido a sus revelaciones impactantes y sus comentarios críticos sobre su ex Justin Timberlake, su familia y su exrival Christina Aguilera.

El anuncio del nuevo libro llegó acompañado de un video que muestra a un músico de orquesta balanceando un enorme "martillo de Mahler" durante una interpretación de la sexta sinfonía del compositor. En la publicación, Britney expresó su emoción diciendo: "¡El humor es la cura para todo lo! Jueguen con él!! El volumen 2 se lanzará el próximo año... ¡Prepárense!".

Britney Spears

Britney Spears ha estado en el centro de atención debido a su lanzamiento literario, que ha revelado detalles impactantes de su vida, incluyendo relaciones pasadas, un aborto que sufrió a los 19 años y su experiencia personal. En particular, su relación con Timberlake ha sido objeto de atención, lo que ha llevado a una reacción intensa en las redes sociales contra el cantante.

Sin embargo, en medio de la controversia, Lance Bass, excompañero de Justin Timberlake en *NSYNC, ha salido en defensa de Timberlake. Bass sugirió que la situación requería más comprensión y perdón. "Todo el mundo tiene su propia opinión, pero siento que el mundo entero está tan lleno de odio en este momento que necesitamos practicar un poco de perdón. Britney lo hizo, así que tomemos nota de ella", dijo. Agregó que todos merecen contar su propia historia y que Justin debería ser capaz de hacerlo. Lance Bass evitó comentar si había hablado con Justin Timberlake después de las revelaciones hechas por Britney en su libro.

El lanzamiento de las memorias de Britney Spears ha tenido un gran impacto en su vida y en la de aquellos mencionados en el libro, como Justin y su esposa Jessica Biel. La segunda fuente de la publicación mencionó que este libro ha sido "estresante" para Justin y Jessica, especialmente en medio de su aniversario de bodas, ya que ha eclipsado ese evento en su vida.

La controversia en torno a las memorias de Britney Spears ha aumentado la atención sobre su vida y su relación con figuras como Justin Timberlake. A pesar de las reacciones, Britney ha optado por compartir su historia y continuar adelante con su vida. La noticia de su segundo libro de memorias mantiene a la artista en el centro de atención mediática y genera expectación entre sus seguidores. Se espera que el nuevo libro ofrezca más detalles de su vida y experiencia personal.

Hasta el momento, ni Britney Spears ni Justin Timberlake han comentado públicamente sobre las revelaciones en el libro o la reacción del público. La controversia continúa siendo un tema de discusión en línea y en los medios de comunicación.

Fuente: Tribuna