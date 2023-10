Britney Spears emociona al anunciar una nueva canción llamada 'Hate You To Like Me'

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - Los fanáticos de Britney Spears de todo el mundo están a punto de recibir una emocionante sorpresa. La superestrella del pop, de 41 años, se dirigió a su página de Instagram el sábado para revelar que ha escrito una nueva canción titulada Hate You To Like Me.

En la publicación en redes sociales, Britney compartió una sugerente foto de sí misma, con los ojos cerrados, que rápidamente generó expectativas entre sus seguidores. En el pie de foto, la cantante y compositora expresó: "Escribí una nueva canción !! Hate You To Like Me !!". Pero su mensaje no se quedó ahí. Britney añadió: "Nada de problemas con nadie... simplemente ser un narcisista de una manera reivindicada y con derecho a sí mismo !!". También explicó la elección de su foto, afirmando: "Es para acumular interés dando ego con los ojos cerrados porque escucho a personas importantes hacer eso en estos días".

Post de Britney Spears

Esta noticia emocionante ha dejado a los fanáticos ansiosos por escuchar lo que la estrella tiene reservado para su próxima canción. Hate You To Like Me representaría su primera canción en solitario desde que lanzó su último álbum de estudio, Glory, en 2016.

Glory, su noveno álbum de estudio, incluyó éxitos como Make Me y Slumber Party. Desde entonces, Britney ha colaborado en canciones como el mashup Hold Me Closer de Elton John, que alcanzó el número seis en el Billboard Hot 100 en 2022, y el sencillo Mind Your Business con Will.i.am, lanzado en julio de este año.

La noticia llega en un momento en el que Britney Spears ha estado en el centro de atención tras la publicación de sus esperadas memorias, The Woman in Me. Estas memorias han sido motivo de revuelo mediático debido a las revelaciones explosivas que contienen, incluyendo detalles sobre su relación con Justin Timberlake y otros aspectos de su vida personal.

Britney Spears, con más de 150 millones de discos vendidos en todo el mundo, es una de las artistas musicales más influyentes y exitosas de todos los tiempos. Su regreso a la música en solitario ha generado una gran anticipación, y sus fanáticos esperan ansiosos el lanzamiento de Hate You To Like Me.

Además, este anuncio se suma a la reciente noticia de que Britney planea lanzar su segundo libro de memorias el próximo año, lo que promete mantenerla en el centro de la atención mediática en los meses venideros.

Fuente: Tribuna